DNA extinde urmarirea penala impotriva Laurei Georgescu - a sanctionat abuziv 7 televiziuni

Sefa CNA, Laura Georgescu, a fost pusa sub urmarire penala, joi, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, pentru abuz in serviciu si pentru instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata, fiind acuzata ca ar fi sanctionat abuziv 7 televiziuni, pe baza unor sesizari false, redactate chiar de catre membri CNA.

Laura Georgescu a fost audiata de procurorii anticoruptie, joi, fiind chemata la DNA, unde ajuns in jurul orei 11.20.

Valentin Jucan, membru CNA, i-a cerut demisia Laurei Georgescu, intr-o interventie telefonica la Realitatea Tv.

In ordonanta de extindere a urmaririi penale se arata ca, in calitatea sa de presedinte al CNA, Laura Georgescu a fost cea care a instigat, in perioada 2013 - 2014, la intocmirea unor sesizari cu date nereale, in vederea inregistrarii unor lucrari ce au intrat in analiza plenului CNA si care au fost solutionate prin sanctionarea a sapte posturi de televiziune, se arata intr-un comunicat DNA.

In acea perioada, sefa CNA a cerut mai multor functionari ai institutiei sa intocmeasca sesizari cu date false, iar ulterior a sustinut le-a sustinut, prin demararea unor proceduri administrative care au avut ca finalitate sanctionarea, cu amenda, a celor sapte posturi TV, unele dintre acestea fiind sanctionate de mai multe ori.

Cum falsifica Laura Georgescu sesizarile

Sesizarile erau bine puse la punct, iar pentru a da aparenta de legalitate in aceasta privinta, o parte dintre ele au fost lucrate intr-un fisier word care pastra coordonatele formularului de sesizare on-line, existent pe site-ul CNA.

De asemenea, Laura Georgescu ar fi instigat angajati ai CNA sa completeze sesizarile cu date false, iar dupa redactare, acestea erau printate si inregistrate ca si cum ar fi fost preluate de pe mail-ul institutiei, desi acestea, in mod evident nu erau transmise pe mail, insa reprezenta modalitatea prin care Laura Georgescu pastra aparenta de legalitate a acestor sesizari, mai transmite DNA.

In cazul sesizarilor identificate cu privire la cele 7 posturi TV, s-au inserat date nereale referitoare la identitatea persoanei care face sesizarea, sau chiar cu privire la momentul sesizarii. In continutul unei astfel de sesizari, au fost inserate abaterile despre care Laura Georgescu a considerat ca ar fi suficiente ca sa duca la sanctionarea respectivului post, chiar daca, in unele situatii, faptele erau mai vechi si erau prescriptibile, continua procurorii.

In acest dosar, Laura Georgescu era suspectata inca de la finalul lunii octombrie 2014 ca fabrica sesizari la adresa unor posturi TV.

Sesizarile false, concepute inainte de difuzarea programelor

De asemenea, unele dintre sesizarile false erau concepute anterior derularii efective a programului in legatura cu care se reclama abaterea de la legea audiovizualului.

Potrivit DNA, se urmarea grila, se stabilea care program ar putea fi sanctionabil si se proceda la redactarea sesizarii, insa din neglijenta, nu se modifica ora si ramanea mentionata ora redactarii, care era anterioara difuzarii respectivului program.

Laura Georgescu, urmarita penal si in dosarul Giga Tv

De asemenea, sefa CNA este urmarita penal pentru abuz in serviciu din 5 septembrie 2014, de procurorii DNA, intr-un dosar privind mentinerea licentei postului Giga Tv, dupa interventia lui Viorel Hrebenciuc, care fusese retrasa initiala.

Procurorii anticoruptie sustin ca, pe 17 septembrie 2013, la propunerea Laurei Georgescu, CNA a decis, cu o majoritate de 7 la 4 (11 membri CNA prezenti), retragerea licentei audiovizuale pentru postul Giga Tv.

