Laura Georgescu, sefa CNA, a fost audiata la DNA

Laura Georgescu, presedintele Consiliului National al Audiovizualului, a fost audiata, miercuri, timp de aproape trei ore de procurorii DNA, ca urmare a unei plangeri penale depuse de mai multi parlamentari PP-DD, care o acuza de luare de mita si trafic de influenta.

Laura Georgescu nu a dorit sa le dea declaratii jurnalistilor nici la intrarea in sediul DNA, nici la finalul audierilor, informeaza Realitatea TV.

Conform Digi 24, in acelasi dosar au mai fost chemati sa dea declaratii, in calitate de martori, alti doi membri CNA - Valentin Jucan si Rasvan Popescu, fost presedinte al Consiliului.

Deputatul PP-DD Daniel Fenechiu, de profesie avocat, a confirmat, intr-o emisiune la postul B1TV, ca el este cel care a redactat denuntul penal, precum si faptul ca mai multi colegi parlamentari au decis sa il semneze dupa ce in mass-media au aparut o serie de inregistrari in care Laura Georgescu vorbeste despre presupuse fapte de coruptie.

"Erau afirmatii de genul 'M-a fortat jigodia de Georgica Severin', 'Vin si te santajez'", a reamintit Daniel Fenechiu, precizand ca plangerea a fost depusa pentru acuzatiile de trafic de influenta si luare de mita.

Totodata, acesta a precizat ca toate datele incluse in plangere sunt deja publice si a explicat ca urmeaza ca, dupa audierea persoanelor care au participat la discutiile inregistrate si date publicitatii sau pot furniza informatii in legatura cu subiectele respective, procurorii DNA sa decida incadrarea faptelor si inceperea urmaririi penale, daca este cazul, sau inchiderea lui.

Daniel Fenechiu a explicat ca in acest mod se lamureste problema si "nu mai planeaza un dubiu legitim asupra sefei CNA", in conditiile in care presa abunda de scandaluri care o au ca protagonista pe Laura Georgescu.

Totodata, acesta a subliniat faptul ca DNA este organul abilitat sa se pronunte asupra faptelor de coruptie, iar daca procurorii vor spune ca nu exista probe in acest sens si Laura Georgescu nu se face vinovata de aceste lucruri, subiectul va fi inchis.

Presedintele CNA a intrat in atentia colegilor, a parlamentarilor din comisiile de cultura si a opiniei publice odata cu aparitia unor inregistrari in care le vorbea urat unor elevi de clasa a treia, in cadrul unui program de educatie alternativa.

Ulterior, au fost date publicitatii noi inregistrari in care Laura Georgescu folosea un limbaj suburban referindu-se la senatorul Georgica Severin si la deputatul PSD Sebastian Ghita, iar din discutii reiesea faptul ca ar fi protejat postul de televiziune Romania TV, controlat de Ghita.

De asemenea, in alte inregistrari, Laura Georgescu pare a ameninta niste angajati, avertizandu-i ca urmeaza sa ii penalizeze la salariu.

Trei colegi din CNA, Narcisa Iogra, Valentin Jucan si Florin Gabrea, mai multi angajati din institutie, presedintii comisiilor parlamentare de cultura din Senat si Camera Deputatilor, precum si presedintele Traian Basescu au cerut public, in repetate randuri, demisia Laurei Georgescu.

Singurul care nu a facut acest lucru a fost premierul Victor Ponta, seful Guvernului care a desemnat-o pe Laura Georgerscu membru in CNA. De asemenea, aceasta a declarat in repetate randuri ca nu vrea sa isi dea demisia.

Legea nu permite demiterea sefei CNA decat in anumite conditii extreme, care nu sunt indeplinite in acest caz.