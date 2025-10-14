A început "bătălia" pentru șefia Parchetului European deținută de Laura Kovesi. Cui va preda românca ștafeta după 6 ani

Autor: Adrian Zia
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 21:32
270 citiri
A început "bătălia" pentru șefia Parchetului European deținută de Laura Kovesi. Cui va preda românca ștafeta după 6 ani
Laura Kovesi, procurorul șef al Parchetului European - Foto Laura Codruța Kovesi, Facebook

Mandatul româncei Laura Codruța Kövesi la șefia Parchetului European (EPPO) se încheie în 2026. Potrivit Euractiv, patru procurori superiori din întreaga Europă s-au impus ca principali candidați pentru a o înlocui pe aceasta în fruntea instituției, au declarat persoane familiarizate cu procesul de selecție.

Sarcina de a conduce EPPO, cu sediul la Luxemburg, este una dintre cele mai dificile din blocul european, deoarece implică coordonarea unei echipe de anchetatori criminali transfrontalieri care îi vizează pe cei acuzați de utilizarea frauduloasă a fondurilor UE - de la înalți oficiali la organizații criminale.

Germanul Andrés Ritter, în prezent procuror adjunct al EPPO, conduce lista candidaților, potrivit a trei persoane care cunosc procesul confidențial. În calitate de procuror cu peste 25 de ani de experiență în țară, Ritter s-a specializat în criminalitate cu gulere albe și fraudă cu subvenții UE și s-a bazat pe palmaresul său când a candidat pentru acest post acum șase ani.

Ritter este urmat de austriaca Ingrid Maschl-Clausen, fost procuror EPPO cu experiență la Reprezentanța Permanentă a țării alpine pe lângă UE și la Eurojust, care contribuie la promovarea cooperării dintre agențiile de aplicare a legii din blocul comunitar, dintr-un birou din Haga.

Al treilea candidat este italianul Stefano Castellani, care este deja procuror delegat pentru EPPO la Torino, urmat de spaniolul Emilio Jesús Sánchez Ulled, procurorul-șef pentru infracțiuni împotriva administrației publice la Madrid.

Toți cei patru candidați au fost intervievați în septembrie de experți juridici de top din întreaga Europă, ca parte a unui proces confidențial, urmat de o deliberare asupra clasamentului. Lista scurtă, deja împărtășită cu candidații, trebuie acum trimisă atât Consiliului UE, cât și Parlamentului European, care trebuie să convină de comun acord asupra unui candidat final pentru a o înlocui pe Kövesi, care trebuie să demisioneze după șase ani de mandat.

Schimbările la conducerea EPPO sunt așteptate în octombrie 2026 și vin în contextul în care UE are în vedere remodelarea arhitecturii sale antifraudă, o mișcare care ar putea acorda EPPO puteri extinse pentru a investiga și proteja următorul buget multianual al blocului comunitar.

Procesul final de selecție este așteptat să implice negocieri politice și o examinare intensă a experienței și independenței celor patru candidați enumerați - așa cum a fost cazul acum șase ani, când Kövesi a fost interogată de eurodeputați cu privire la oficiali pe care i-a condamnat în timp ce lucra în România natală.

Mandatul de șase ani al lui Kövesi, care a început în 2019, a văzut EPPO preluând mai multe investigații de mare profil - inclusiv cazuri legate de miniștri greci de rang înalt, negocieri privind achizițiile de vaccinuri din UE, Partidul Popular European și presupuse utilizări abuzive ale fondurilor UE de către deputații europeni.

EPPO a refuzat să comenteze.

De ce se glorifică Bolojan, deși rezultatele întârzie să apară. „România nu este Oradea. Nu a înțeles că nu poți reforma nimic fără susținere publică”
De ce se glorifică Bolojan, deși rezultatele întârzie să apară. „România nu este Oradea. Nu a înțeles că nu poți reforma nimic fără susținere publică”
La patru luni după preluarea mandatului, premierul Ilie Bolojan continuă să se sprijine pe o imagine atent construită: aceea a tehnocratului intransigent, care „face ceea ce trebuie, nu ceea...
PSD se mută spre dreapta. „Era Grindeanu” aduce schimbări totale în partid: „Reacțiile au fost virulente”
PSD se mută spre dreapta. „Era Grindeanu” aduce schimbări totale în partid: „Reacțiile au fost virulente”
Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD și singurul candidat la funcția permanentă, în perspectiva congresului din 7 noiembrie, a propus retragerea termenului „progresist” din...
#Laura Kovesi, #parchetul european, #sefia EPPO, #candidati procuror sef ue , #stiri Laura Codruta Kovesi
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Selectionerul n-a mai rezistat si i-a spus in fata, la pauza: "E ultimul tau meci la echipa nationala". Replica data pe loc
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa 12 ani! Michael Schumacher a dat "primul semn de viata" dupa accidentul "horror" si a aparut dovada
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alunecare de teren într-un șantier al autostrăzii Sibiu-Pitești. Un complex turistic e în pericol VIDEO
  2. Cât de pregătită este Polonia să facă față unei eventuale agresiuni a Rusiei ANALIZĂ
  3. A început "bătălia" pentru șefia Parchetului European deținută de Laura Kovesi. Cui va preda românca ștafeta după 6 ani
  4. Imediat după semnarea acordului de pace cu Israelul, Hamas prezintă un videoclip cu execuţia în stradă a unor „colaboratori”, în oraşul Gaza
  5. Trump ar lega acordul Tomahawk de rachetele germane Taurus. ”Rusia nu vrea să vadă asta”
  6. De ce e Bucureștiul singurul oraș din țară care nu încasează taxe şi impozite pe proprietate
  7. Promisiunile primarului interimar al Capitalei pentru iarna care se apropie. Ce se întâmplă cu apa caldă și căldura
  8. Moscova sare în apărarea lui Trump și critică revista TIME pentru fotografia "șocantă" de pe copertă. "E făcută de oameni nesănătoși la cap, perverși"
  9. Povestea pilotului ucrainean de F 16 care a doborât șase rachete rusești într-o singură misiune. „Nu ai timp să te gândești prea mult”
  10. Serviciul de imigrări american, acuzat că leagă migranții în dispozitive cu cătușe la mâini și la picioare. "Nici animalele nu sunt legate așa"

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!