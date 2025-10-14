A început "bătălia" pentru șefia Parchetului European deținută de Laura Kovesi. Cui va preda românca ștafeta după 6 ani

Mandatul româncei Laura Codruța Kövesi la șefia Parchetului European (EPPO) se încheie în 2026. Potrivit Euractiv, patru procurori superiori din întreaga Europă s-au impus ca principali candidați pentru a o înlocui pe aceasta în fruntea instituției, au declarat persoane familiarizate cu procesul de selecție.

Sarcina de a conduce EPPO, cu sediul la Luxemburg, este una dintre cele mai dificile din blocul european, deoarece implică coordonarea unei echipe de anchetatori criminali transfrontalieri care îi vizează pe cei acuzați de utilizarea frauduloasă a fondurilor UE - de la înalți oficiali la organizații criminale.

Germanul Andrés Ritter, în prezent procuror adjunct al EPPO, conduce lista candidaților, potrivit a trei persoane care cunosc procesul confidențial. În calitate de procuror cu peste 25 de ani de experiență în țară, Ritter s-a specializat în criminalitate cu gulere albe și fraudă cu subvenții UE și s-a bazat pe palmaresul său când a candidat pentru acest post acum șase ani.

Ritter este urmat de austriaca Ingrid Maschl-Clausen, fost procuror EPPO cu experiență la Reprezentanța Permanentă a țării alpine pe lângă UE și la Eurojust, care contribuie la promovarea cooperării dintre agențiile de aplicare a legii din blocul comunitar, dintr-un birou din Haga.

Al treilea candidat este italianul Stefano Castellani, care este deja procuror delegat pentru EPPO la Torino, urmat de spaniolul Emilio Jesús Sánchez Ulled, procurorul-șef pentru infracțiuni împotriva administrației publice la Madrid.

Ads

Toți cei patru candidați au fost intervievați în septembrie de experți juridici de top din întreaga Europă, ca parte a unui proces confidențial, urmat de o deliberare asupra clasamentului. Lista scurtă, deja împărtășită cu candidații, trebuie acum trimisă atât Consiliului UE, cât și Parlamentului European, care trebuie să convină de comun acord asupra unui candidat final pentru a o înlocui pe Kövesi, care trebuie să demisioneze după șase ani de mandat.

Schimbările la conducerea EPPO sunt așteptate în octombrie 2026 și vin în contextul în care UE are în vedere remodelarea arhitecturii sale antifraudă, o mișcare care ar putea acorda EPPO puteri extinse pentru a investiga și proteja următorul buget multianual al blocului comunitar.

Procesul final de selecție este așteptat să implice negocieri politice și o examinare intensă a experienței și independenței celor patru candidați enumerați - așa cum a fost cazul acum șase ani, când Kövesi a fost interogată de eurodeputați cu privire la oficiali pe care i-a condamnat în timp ce lucra în România natală.

Mandatul de șase ani al lui Kövesi, care a început în 2019, a văzut EPPO preluând mai multe investigații de mare profil - inclusiv cazuri legate de miniștri greci de rang înalt, negocieri privind achizițiile de vaccinuri din UE, Partidul Popular European și presupuse utilizări abuzive ale fondurilor UE de către deputații europeni.

EPPO a refuzat să comenteze.

Ads