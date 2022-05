Laura Robson, care a câştigat turneul de la Wimbledon la vârsta de 14 ani, la junioare, şi care a cucerit medalia olimpică de argint la vârsta de 18 ani, în proba de dublu mixt (alături de Andy Murray, la Londra), s-a retras din tenis din cauza accidentărilor, informează BBC.

"Am trecut prin toate operaţiile şi posibilităţile de refacere. Am suferit o altă operaţie la şold şi probabil că am făcut cel mai bun tratament de reabilitare din viaţa mea, am fost la cei mai buni specialişti şi am avut nişte oameni incredibili cu care am lucrat doar pentru a mă readuce pe teren şi apoi, a doua oară când am lovit, am ştiut.

E ciudat să o spun cu voce tare, dar am terminat, m-am retras. Într-un fel, ştiam asta de ceva vreme din cauza a ceea ce mi-au spus medicii anul trecut, dar cred că mi-a luat mult timp să mi-o spun mie însămi, motiv pentru care mi-a luat atât de mult timp să o spun oficial", a declarat jucătoarea de 28 de ani, pentru BBC.

Sportiva născută în Australia, dar care reprezintă Marea Britanie, a ocupat locul 27, cea mai bună clasare a ei în ierarhia WTA, şi a atins faza optimilor de finală la Wimbledon şi la US Open.

După ce le-a învins pe Kim Clijsters şi Na Li la ediţia din 2012 a US Open, Robson a jucat singura ei finală de simplu din carieră, la Guangzhou.

Ads

Dar apoi au intervenit accidentările. Ea a fost operată la încheietura mâinii în 2014, iar în ultimii ani a suferit trei operaţii la şold.

"Cred că voi avea mereu sentimentul că aş fi putut face mai mult, din păcate. Simt că dacă aş fi avut încă un an sau doi în care să fiu sănătoasă, nu ştiu ce aş fi putut realiza. Dar sunt foarte mândră de Jocurile Olimpice, de faptul că am jucat în Fed Cup. Să joci pentru ţara ta în orice fel a fost întotdeauna una dintre săptămânile mele preferate din an şi cred că, alături de a juca la Wimbledon şi la US Open în perioada în care m-am descurcat bine, voi avea aceste amintiri pentru totdeauna", a adăugat ea.

Laura Robson a adunat în carieră premii în valoare de peste 1,6 milioane de dolari.

Ads