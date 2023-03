Destinul crunt al Laurei Stoica: un alt artist trebuia să concerteze la Urziceni în seara în care și-a pierdut viața

Laura Stoica a murit pe 9 martie 2006, în urmă cu 17 ani, într-un accident rutier produs pe DN 2, lângă Sinești.

Laura Stoica se întorcea de la un concert susținut la Urziceni împreună cu iubitul ei, Cristian Mărgescu, toboșar.

Soferul unei Dacii papuc a intrat pe contrasens si a lovit in plin autoturismul Renault Clio, condus de Cristian Mărgescu.

Laura Stoica avea 39 de ani și era însărcinată în trei luni. Cântăreața, iubitul ei și șoferul vinovat de pe Dacie au murit pe loc.

Laura Stoica se întorcea de la un spectacol dedicat femeilor, organizat de Primăria Urziceni, la Centrul Cultural din localitate. Primăria făcuse contract cu Teatrul de Revistă din Ploiesti unde era și Laura angajată, pe lista fiind trecut inițial Daniel Iordăchioaie. Organizatorii spun că acesta a anunțat că are un examen și nu poate ajunge la spectacol. Atunci, Teatrul a hotărât să o aducă pe Laura Stoica.

Fosta soție a lui Daniel Iordăchioaie, Nouria, a confirmat această informație. "În momentul de pauză dintre sunetul a două telefoane, Daniel și-a dat seama că făcuse schimb cu Laura la spectacolul organizat de teatru la Urziceni. Ar fi trebuit să cânte el în seara aceea, acolo. În prima faza, nu mi s-a parut nimic special in asta. Fiind trei capete de afis la teatru (Laura, Nico si Daniel), făceau cu rândul și când unul nu putea ajunge, se ducea altul, urmând ca data viitoare să facă schimb. Asta se întâmplă de când lumea și pământul, exact cum fac colegii in orice alt domeniu de activitate: își țin locul unul altuia. Da, dar in seara aia se intamplase o tragedie si de aici până la sentimentul de vinovăție n-a mai fost decat un pas".

Artista Laura Stoica

Laura Stoica (nume complet Adriana Laurenţia Stoica - n.r.) s-a născut în Alba Iulia, la 10 octombrie 1967. Şi-a petrecut anii copilăriei la Târgovişte, unde s-a înscris la Şcoala Populară de Artă, ale cărei cursuri le-a absolvit în 1986, secţia canto clasic, avându-l profesor pe Emil Niculescu, potrivit site-ului artistei, www.laurastoica.ro.

A participat la multe festivaluri de muzică uşoară în anii '80: Amara, Ploieşti, Buzău, Deva şi altele. În anul 1990, când deja era solista Teatrului din Ploieşti, a participat la Festivalul Mamaia, unde a cucerit Premiul I cu piesa "Dă, Doamne, cântec" de Viorel Gavrilă, pe versurile lui Eugen Rotaru. În acelaşi an, Radio România i-a decernat Premiul pentru cel mai bun debut muzical al anului.

În 1991, a lansat single-ul "Un actor grăbit".

Prima participare a Laurei Stoica la Festivalul "Cerbul de Aur" de la Braşov a fost în 1992, când a primit Premiul I pentru debut discografic, Premiul II pentru interpretare cu piesa "Focul", Premiul III pentru creaţie cu piesa "Ai fost laş".

Pe lângă numeroasele premii obţinute, Laura Stoica a avut o bogată activitate concertistică. În perioada 1990-2005, a evoluat în peste 700 de concerte şi spectacole, pe scenele româneşti şi în străinătate. A apărut în mai mult de 650 de show-uri de televiziune din România, Bulgaria, Malta, singură sau alături de trupa sa - Laura Stoica Band.

În 2005, după o perioadă de absenţă, Laura a hotărât să revină cu un album şi un stil nou, lansând albumul "Laura Stoica - S-a schimbat" şi realizând un videoclip pentru piesa "Mereu mă ridic" de pe acest album. În videoclip, la tobe, era logodnicul Laurei, Cristian Mărgescu.

Artista s-a implicat în multe activităţi umanitare. În 1994, a înfiinţat Fundaţia "Laura Stoica", al cărei scop era de a sprijini tinerele talente, de a strânge fonduri şi a face donaţii copiilor orfani şi celor afectaţi de HIV.

În 2 martie 2006, într-un comunicat de presă, Laura anunţa că va fi mamă. O săptămână mai târziu, în seara de 9 martie 2006, Laura Stoica şi Cristian Mărgescu şi-au pierdut viaţa într-un cumplit accident de circulaţie, în timp ce se întorceau de la Urziceni, unde avuseseră un concert.

Chiar în noaptea tragicului accident, Ovidiu Komornyik a scris melodia "In Memoriam Laura Stoica" şi a chemat în studioul său mai mulţi artişti pentru a înregistra piesa.

