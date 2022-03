România va fi reprezentată de doar doi sportivi la Jocurile Paralimpice de iarnă de la Beijing, Laura Văleanu (para schi alpin) şi Mihăiţă Papară (para snowboard), potrivit paginii de Facebook a Ministerului Sportului.

Jocurile Paralimpice de iarnă 2022 se vor desfăşura în perioada 4-13 martie, la şase discipline sportive, curling în scaun cu rotile, para hochei pe gheaţă, para schi alpin, para snowboard, para schi biatlon şi para schi fond.

Laura Văleanu se află la a treia participare la Jocurile Paralimpice de iarnă, după cele de la Vancouver (2010) şi Soci (2014), iar Mihăiţă Papară a evoluat în 2018, la Jocurile de la PyeongChang (Coreea de Sud).

Într-un recent interviu pentru Ski&Outdoor Magazine, Laura Văleanu (medic rezident în Germania) a relatat cu lux de amănunte povestea tristă care i-a schimbat viața.

„Fac schi de la 5 ani și am avut accidentul la 16 ani. Până atunci am făcut câțiva ani buni de performanță în România, devenind campioană națională în anul 2005. În 2006 am avut un accident de motocicletă și am rămas fără piciorul drept, sub genunchi. A fost o perioadă lungă, aproape 3 săptămâni, în care au încercat să îmi recupereze piciorul și nu au reușit, după mai multe amputații de diferite niveluri.

Ceea ce mi s-a părut foarte interesant atunci, aveam 16 ani, e că am avut voie să decid eu ce vreau să fac: să îmi păstrez piciorul acela oarecum și să fie cârpit cumva cu piele și grefe din toate părțile corpului sau vreau să mi-l amputeze și atunci voi avea o proteză.

Prima mea întrebare a fost care e cea mai bună variantă pentru schi, pentru mine cel mai important era să pot să schiez din nou, schiul era important și în continuare este 90% din viața mea.

Și mi-au zis că suntem destul de departe cu tehnica protezării și că fără niciun fel de problemă aș putea să ajung să schiez și chiar să ajung să schiez ca înainte. În ziua respectivă m-am și decis că vreau să-mi amputeze piciorul, cred că a fost a 20-a operație, a doua zi mi-au amputat piciorul și de atunci am mers tot mai bine și tot mai bine”, a spus schioarea”, a dezvăluit Laura Văleanu pentru sursa citată.

