Laura Vicol, fosta președintă a Comisiei Juridice, demisionată din PSD, revine în politică. În ce partid a intrat

La un an după ce a demisionat din PSD, fosta președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, a devenit membră în Partidul Naționalist Reformarea României (PNRR), partid condus de Cristian Popescu Piedone.

Laura Vicol, de profesie avocat, va fi vicepreședinte PNRR și consilier juridic al acestui partid, informează Gândul la data de 6 octombrie 2025.

Laura Vicol și-a depus demisia din PSD Dolj - organizația din care făcea parte - la data de 10 octombrie 2024. Acea demisie a intervenit la o zi după ce în spațiul public a apărut informația că DIICOT a deschis un dosar penal cu privire la afacerea Nordis, în condițiile în care dezvoltatorul imobiliar Nordis îl avea ca asociat principal pe Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol.

Mai recent, în iulie 2025, fosta deputată Laura Vicol a revenit în atenția publică postând, pe Internet, un mesaj în care susținea că arestarea sa preventivă a fost provocată de faptul că a încercat să spună care este „adevărul despre Nordis”. Vicol a postat pe rețeaua de socializare un videoclip filmat în fața Hotelului Nordis din Mamaia în care spune că apartamentele Nordis există și că va dezvălui mai târziu de ce o parte dintre ele nu au fost finalizate.

După ce s-a aflat că Laura Vicol a intrat în PNRR, Cristian Popescu Piedone a promis că în partidul său vor continua să vină "politicieni de calibru". Piedone a spus că preferă să le dezvăluie treptat identitatea.

