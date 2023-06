Familia deputatei PSD Laura Vicol a obținut într-un singur an peste 10 milioane de lei. Aceasta a fost implicată în numeroase controverse

Familia deputatei PSD Laura Vicol a încasat doar într-un singur an aproximativ 10.000.000 de lei dividente de la firma soțului parlamentarei. Pe lângă această sumă, Laura Vicol are o declarație de avere impresionantă cu milioane de euro în conturi și bijuterii scumpe.

Averea familiei Vicol este cu 10.000.000 de lei mai mare după ce într-un singur an a încasat dividente. Firma soțului deputatei construiește cartiere rezidențiale. La începutul lunii aprilie, acesta din urmă aștepta „la secret” din partea Tribunalului București o soluție de încetare a procesului penal ca urmare a intervenției prescripţiei pentru acuzațiile de evaziune fiscală și grup infracțional organizat din care fac parte mai mulți cetățeni din Republica Moldova.

Atât de profundă este tăcerea în jurul dosarului penal al soțului Laurei Vicol încât, pe portalul Ministerului Justiției, Vladimir Ciorbă este singurul inculpat al cărui nume a fost anonimizat din întreaga grupare infracțională.

Accesarea dosarului cu numărul 18266/3/2015* având ca obiect constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) primește ca rezultat pe portalul Ministerului Justiției o cauză având 10 inculpați cu nume și prenume și 10 firme ca părți responsabile civilmente.

Doar al 11-le inculpat este denumit „Anonimizat 1”, cu totul inexplicabil, fiind vorba de un proces judecat în ședință publică. În plus, el figurează la poziția 9 în ordinea listei. De fapt, al 11-lea inculpat este Ciorbă Vladimir Răzvan, soțul șefei Comisiei Juridice din Camera Deputaților.

Ads

„Avem informaţii că soţul unui membru din biroul acestei comisii are un dosar de evaziune fiscală şi grup criminal infracţional, cu termen în 3 iunie, anul acesta, la Tribunalul Bucureşti (…) Deputata PSD Laura Vicol tocmai a votat o modificare care îl favorizează direct pe soţul ei în procesul în care este trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi grup infracţional organizat. Modificarea votată de PSD este exact ca dedicaţia pentru Dragnea din OUG 13/2017, doar că pentru o infracţiune mai gravă şi un prejudiciu mult mai mare. USR avertizează că gravitatea este cu mult peste pragul pentru abuzul în serviciu. Amendamente depuse cu minute înainte de şedinţă, fără să fie comunicate către ceilalți membri ai comisiei, au fost votate la limită de PSD şi o parte din PNL. Procesul lui Vladimir Ciorbă cu termen în 3 iunie 2023”, afirma deputatul USR Victor Ilie.

Ads

Ce avere mai deține Laura Vicol

Conform declarației de avere, Laura Vicol deține un teren intravilan de 3.000 mp în Brașov, achiziționat în 2001, și un teren extravilan in Ilfov, în suprafață de 11.0000 mp, achiziționat in 2006. Avocata mai are un apartament de 56 mp în Mamaia Sat, achiziționat in 2017.

Ea mai deține doua mașini de lux, un BMW X1 și un Porsche Cayenne, precum și bijuterii, ceasuri, genți și tablouri cu o valoare estimată aproximativ un milion de euro.

Conform declarației, Vicol a acordat împrumuturi de 350.000 de euro și are depozite în bănci de 2 milioane de lei. De asemenea, are bijuterii de un milion de euro.

Avocata interlopilor

Laura Vicol este fosta avocată a fugarei Alina Bica, fina de cununie a urmăritului internațional Daniel Dragomir, precum și apărătoarea mai multor interlopi din Capitală, printre care cei mai de seamă sunt Nuțu și Sile Cămătaru.

Din toamna anului 2021, Laura Vicol este șefa Comisiei Juridice a Camerei Deputaților.

În 2017, Laura Vicol a scăpat doar cu un avertisment la Curtea de Apel București în dosarul penal în care fusese trimisă în judecată pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (33 de acte materiale) și complicitate la exercitarea fără drept a unei profesii.

Un an mai târziu, Înalta Curte a achitat-o cu privire la toate capetele de acuzare.

Laura Vicol fusese acuzată că l-a ajutat pe un individ să se dea drept avocat, căruia i-a dat cele 33 de împuterniciri pentru a participa, deși nu avea dreptul, la acte de urmărire penală într-un dosar al DIICOT.

Ads