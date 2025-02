Laura Vicol, la Curtea de Apel Bucureşti: „Nu am făcut niciun denunţ. O să aveţi mari surprize”

Fostul parlamentar PSD Laura Vicol a afirmat, fiind întrebată dacă l-a denunţat pe premierul Marcel Ciolacu, că nu a făcut niciun denunţ şi că merge înainte cu dreptatea şi cu adevărul.

Ea a precizat că niciodată nu o să fugă din ţară şi că de când a început acest scandal a fost plecată de două ori în străinătate şi a revenit de fiecare dată.

Vicol a lansat acuzaţii la adresa jurnaliştilor care au scris despre cazul Nordis.

Păgubiții Nordis

Laura Vicol a fost întrebată de jurnalişti, miercuri, 5 februarie, la Curtea de Apel Bucureşti, care urmează să decidă cu privire la arestarea sa preventivă, dacă are un mesaj pentru păgubiţii Nordis.

”Pentru clienţii Nordis, că nu sunt păgubiţi, de luni, dacă nu ştiau, sau cei care trebuiau să primească mail-uri cu siguranţă le-au primit şi pot confirma, de luni trebuia să înceapă predarea apartamentelor celor 700 de proprietari. Nu s-a putut face acest lucru pentru că la DIICOT s-au ridicat calculatoarele firmei, absolut tot. La adunarea creditorilor de mâine sau de poimâine trebuiau să fie anunţaţi că lucrările trebuiau să înceapă pentru că existau bani în cont, în contul firmei şi trebuiau să înceapă lucrările de amenajare pentru celelalte. În acest moment totul este blocat”, a afirmat Laura Vicol.

Ads

Ea a precizat că şi-a donat jumătate din salariu.

”Soţul meu mi-a dat bani şi am recunoscut acest lucru. Jumătate din salariul meu, şi se poate verifica, a fost donat. Toţi copiii, toţi cei pe care i-am ajutat, îi aştept să dea declaraţie public. Dacă nu, oricum îi voi cita eu ca martori. O să aveţi mari surprize”, a mai afirmat Laura Vicol, care a precizat că nu a privit pe nimeni cu dispreţ, nici măcar pe cei care i-au făcut rău.

„O să aveţi mari surprize”

Laura Vicol a mai afirmat că i s-a pus eticheta de Nordis.

”Mi s-a pus ştampilă şi etichetă de Nordis, avocată infractorilor, interlopilor, aia e. Toată lumea mi-a pus etichetă de Nordis, începând cu Recorderul, mână în mână cu cei care au plătit articolul să apară. O să aveţi mari surprize. Am foarte multe probe în acest sens, dar toate sunt în plângerile care sunt deja făcute”, a explicat Laura Vicol.

Întrebată dacă vrea să scape denunţându-l pe Marcel Ciolacu, Laura Vicol a răspuns: ”Cu ce să-l denunţ pe Marcel Ciolacu? (..) Nu am făcut niciun denunţ, eu merg cu adevărul şi cu dreptatea înainte. Am fost avocat, sunt avocat şi voi fi avocat”.

Ads

De asemenea, Vicol a mai fost întrebată dacă, marţi seara, după ce a expirat mandatul de reţinere, s-a gândit să fugă din ţară.

”Niciodată nu o să fug şi întotdeauna voi sta aici. Am fost plecată o singură dată sau de două ori din ţară de când sunt aceste abuzuri asupra noastră şi a firmei şi m-am întors în ţară de fiecare dată. Am copiii aici, sunt copiii la şcoală. Am doi copii minori care mi-au rămas cu mama mea de 71 de ani”, a mai declarat Laura Vicol.

Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, sunt cercetaţi, alături de alte persoane în dosarul Nordis. Ei au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar mandatul a expirat în cursul nopţii de marţi spre miercuri. Ei se află la Curtea de Apel Bucureşti care va decide dacă vor fi anchetaţi în arest preventiv, aşa cum au cerut procurorii.

Ads