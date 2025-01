Sumele uriașe câștigate de Laura Vicol ca avocată a clanurilor interlope: „Am avut onorarii și de 100.000 de euro” VIDEO

Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, dezvăluie că a câștigat sume uriașe din avocatură.

Printre clienții lui Vicol s-au numărat nume din lumea interlopă, dar și fostul procuror-șef DIICOT, Alina Bica.

„Am câștigat bani, dar să știți că am și muncit pentru ei”, a declarat Laura Vicol.

Având o experiență de peste 20 de ani în domeniul juridic, Vicol a mărturisit la emisiunea

„40 de întrebări cu Denise Rifai” că a primit sume uriașe pentru serviciile sale.

Sumele uriașe câștigate de Laura Vicol

Din postura de avocat, Laura Vicol a fost implicată în mai multe cazuri mediatizate. Ea a apărat clienți cunoscuți precum fostul procuror-șef DIICOT, Alina Bica, și Daniel Dragomir, fost ofițer SRI, implicat în dosare de corupție.

Numele lui Vicol a fost menționat în presă și în legătură cu persoane care ar fi implicate în activități infracționale, precum clanul Cămătarilor.

Fiind întrebată câți bani a câștigat apărând interlopi, Laura Vicol a răspuns: ”Din avocatură am câștigat foarte mulți bani, sunt avocați care câștigă și mai mult decât mine din toate scandalurile astea, dar îmi place ramura penală a dreptului. Am câștigat sume substanțiale de bani”.

„Aveam onorarii de minim 15.000 de euro pentru fază procesuală, adică doar pentru urmărire penală. Aveam onorarii mai mari, în funcție de volumul de muncă pe care-l depuneam în dosarul respectiv. Am avut onorarii și de 100.000 de euro. Am câștigat bani, dar să știți că am și muncit pentru ei. Am trei copii, am muncit până cu o zi înainte să îi nasc și la două săptămâni după ce am născut m-am întors în cabinetul de avocatură. Avocatul nu semnează contractul și pleacă”, a mai spus Vicol la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Scandalul Nordis

Tot în cadrul emisiunii, Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, care a demisionat după scandalul Nordis, firma deținută de soțul ei, a dezvăluit că a zburat „de mai multe ori” cu Marcel Ciolacu, în avioane private.

Fiind întrebată dacă a demisionat din PSD de bunăvoie, ea a răspuns că „nu, nu am înțeles de ce a fost această execuție făcută și m-am supărat că bărbații din partidul meu nu mă susțin așa cum ar trebui să o facă”.

La întrebarea „de câte ori ați zburat cu șeful Marcel Ciolacu în avioane private?”, fosta șefă a Comisiei Juridice a Camerei Deputaților a răspuns că „de câteva ori și cu dânsul și fără”.

