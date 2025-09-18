S-a scris istorie în motorsport. Cine e prima femeie care vrea șefia federației internaționale

Elvețianca Laura Villars, pilot de curse în vârstă de 28 de ani, și-a anunțat oficial candidatura pentru președinția Federației Internaționale de Automobilism (FIA). Ea devine prima femeie din istoria FIA care candidează pentru această funcție.

„FIA trebuie să fie din nou federația cluburilor și a deținătorilor de licențe. Ambiția mea este o conducere mai democratică, mai transparentă, mai responsabilă și deschisă femeilor și noilor generații. Cred cu tărie că motorsportul are nevoie de diversitate și inovație pentru a continua să inspire generațiile tinere din întreaga lume”, a declarat Laura Villars.

Laura Villars are 58 de starturi în Ultimate Cup Series F3R, F4 UAE, Ferrari Challenge Europe și Ligier European Series.

A ocupat locul 5 în clasamentul general în primul ei sezon complet în Ultimate Cup Series F3R (2023). În prezent, concurează în Ligier European Series JS P4 cu Team Virage (2025).

Alegerile pentru șefia FIA ​​vor avea loc pe 12 decembrie 2025, în cadrul Adunării Generale de la Tașkent, Uzbekistan. Actualul președinte Mohammed Ben Sulayem își propune un al doilea mandat, iar fostul comisar FIA Tim Mayer și-a anunțat, de asemenea, candidatura.

Născută pe 29 august 1997 în Elveția, Laura Villars este pilot de curse, dar și antreprenor. Ea susține femeile și tinerii în motorsport, întruchipând o nouă generație de lideri independenți, moderni și responsabili.

