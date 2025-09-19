Gafă stânjenitoare pentru una dintre cele mai frumoase prezentatoare. Cum l-a numit pe eroul lui Liverpool

Autor: Teodor Serban
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 09:47
342 citiri
Gafă stânjenitoare pentru una dintre cele mai frumoase prezentatoare. Cum l-a numit pe eroul lui Liverpool
Laura Woods FOTO X @PresentersTv

Frumoasa prezentatoare Laura Woods a devenit virală pe rețelele sociale după gafa stânjenitoare comisă cu ocazia meciului dintre Liverpool și Atletico Madrid, din Liga Campionilor.

Pe stadionul Anfield, Liverpool a învins-o cu 3-2 pe Atletico Madrid, într-un meci cu răsturnări de situaţii. Liverpool a condus cu 2-0, prin golurile lui Robertson ‘4 şi Salah ‘6, după care Atletico a egalat prin Llorente ‘45+3, ’81. În minutul 90+2, Virgil van Dijk a reuşit să aducă victoria gazdelor.

După meci, eroul lui Liverpool a fost subiectul unui moment amuzant care a fost provocat de prezentatoarea Laura Woods, la postul TNT Sports.

”Un gol decisiv în minutul 92 al căpitanului lui Liverpool, Virgin val...Virgil van Dijk”, a comentat britanica. Aceasta și-a dat seama imediat de greșeala comisă, pronunțând cuvântul cu conotații sexuale ”virgin”, și a izbucnit în râs.

Evident, Laura Woods n-a scăpat însă de reacțiile acide ale internauților, gafa fiind distribuită masiv pe rețelele sociale.

