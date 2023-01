O jucătoare venită din calificări a triumfat la Hobart fără set pierdut! A primit un trofeu uriaș

Jucătoarea americană Lauren Davis, locul 84 WTA, a câştigat, sâmbătă, turneul de categorie WTA 250 de la Hobart, primul său trofeu după şase ani. Ea a venit din calificări la competiţia australiană.

Davis s-a impus cu scorul 7-6 (0), 6-2, într-o oră şi 48 de minute, în finala cu sportiva italiană Elisabetta Cocciaretto, numărul 67 WTA.

Pentru Lauren Davis este al doilea trofeu din carieră, după cel câştigat în 2017, la Auckland.

Davis este a patra sportivă care se impune la Hobart după ce a jucat şi în calificări, după Mona Barthel (2012), Garbiñe Muguruza (2014) şi Elise Mertens (2017).

World no.84 Lauren Davis 🇺🇸 just won the Hobart International WTA 250 title...her second career title and first in six years.

Shoutout, @LaurenDavis93 👏 pic.twitter.com/4flpRHRwsn