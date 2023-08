Interviu halucinant după meci: cine e antrenorul de top care se cere singur afară

După două etape din Franța, una dintre echipele de top este pe ultimul loc, având două înfrângeri și un golaveraj dezastruos.

Olympique Lyon a pierdut cu 4-1 pe teren propriu meciul cu Montpellier. A fost al doilea eșec, după 1-2 cu Strasbourg în prima etapă, iar echipa ocupă ultimul loc în Ligue 1.

La finalul partidei, antrenorul lui OL, Laurent Blanc, a oferit un interviu halucinant. Întrebat ce ar trebui schimbat pentru ca echipa să își revină, Blanc a fost fie sarcastic, fie brutal de sincer: "Ar trebui schimbat antrenorul. De ce nu? Dacă mă întrebi ce ar trebui schimbat, eu îți spun că poate ar trebui schimbat antrenorul".

Hallucination level post-match interview from Lyon boss Laurent Blanc after two losses to start the Ligue 1 season, who appears to invite his own sacking.

Interviewer: “What can be done to change the situation?”

Blanc: “Change the manager.” pic.twitter.com/TU77HwYDCd