Reghecampf, nopți albe în Sudan, "stropite" cu băutură: "Jucătorii au fost șocați când au văzut ce face antrenorul"

Laurențiu Reghecampf este pus la zid în Sudan. Jurnaliștii îl acuză de nopțile pierdute în cantonamente și de deciziile greșite pe care le-a luat.

Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf (49 de ani), a pierdut finala Cupei CECAFA Kagame, 1-2 cu Singida Black Stars, formație din Tanzania.

Jurnaliștii din Sudan l-au luat în colimator pe Laurențiu Reghecampf. Acesta s-ar fi remarcat prin petrecerile pe care le-ar fi făcut chiar în cantonament.

„În mai multe rânduri, Reghecampf și apropiații săi au făcut nopți albe în cantonament, cu petreceri și cu băutură. Jucătorii au fost, pur și simplu, șocați, când au văzut ce face antrenorul. Oricum, sunt deja probleme mari în vestiar. Pentru că, în ultimele săptămâni, Reghecampf a << reușit >> să aibă conflicte cu mai mulți jucători. Steven Ebuela, Emad Alsini și portarul Ali Abdallah Abu-Eshrein sunt toți deja în conflict cu acest antrenor“, a povestit ziaristul arab Mutasim Mohamed, conform Sport.ro.

„Încă din primele zile de după sosirea lui Reghecampf, atmosfera a început să se deterioreze în cadrul lotului. Asta din cauza modului în care antrenorul român își tratează jucătorii și stafful. Reghecampf are o problemă cu localnicii. E un arogant și e convins că oamenii din jurul echipei, care sunt din Sudan, trebuie să fie îndepărtați sau marginalizați. Așa se explică și faptul că secundul său din acte, Khaled Bakhit, n-are niciun cuvânt de spus. De când a ajuns la echipă, Reghecampf n-a cerut nici măcar o dată părerea lui Bakhit, deși acesta cunoaște foarte bine lotul lui Al-Hilal“, a mai dezvăluit jurnalistul din Sudan.

