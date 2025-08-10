Antrenorul român, desființat: "Am văzut-o pe asta cu prostul de Reghecampf. Absolut excepțională"

Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a fost prezentat oficial ca noul antrenor al lui Al‑Hilal Omdurman, una dintre cele mai titrate echipe din Sudan.

Alegerea antrenorului a surprins. Țara africană este măcinată de doi ani de un război devastator, iar fotbalul este de mult căzut în plan secund.

Laurențiu Reghecampf a fost aspru criticat pentru că a acceptat să antreneze într-o țară unde pericolele pândesc la tot pasul.

"Am văzut-o pe asta! Absolut excepțională. Cu prostul de Reghecampf în Sudan. Poate ce știți mai puțin este că Ministerul Afacerilor Externe a ridicat alerta de călătorie în Sudan la 8 din 9. Adică ți se spune categoric să nu mergi în acea țară din cauza războiului civil, bineînțeles, care face ravagii în Sudan.

Ei bine, Reghecampf s-a dus acolo. Dar aici nu e vorba de performanță, nu e vorba de bani, e vorba pur și simplu de ... (n.r. - face cu mâna spre cap). E clar, da? Deci cum să nu te interesezi, bă? Noi râdem aici toată ziua, facem satiră despre toți proștii din politică și din sport, băi, dar ei chiar sunt proști.

Tu nu întrebi pe nimeni când te duci într-o țară din asta? Pe lângă faptul că nu știi unde e Sudanul", a spus Radu Banciu la IAmSport.

Pe de altă parte, antrenorul nu se teme. "Nu știu dacă este un pas înainte sau înapoi, este o provocare. Este important să revin în forță, să muncesc. Nu îmi este rușine de acest lucru și n-ar trebui să fie. Într-adevăr este o țară care are anumite probleme, dar eu am venit pentru fotbal", a declarat Reghecampf.

