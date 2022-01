Reactia lui Reghecampf dupa calificarea in finala Ligii Campionilor

Laurentiu Reghecampf a vorbit despre calificarea obtinuta cu Al Hilal in finala Ligii Campionilor Asiei.

"Sunt fericit, fericit, fericit si foarte obosit. Este un sentiment incredibil! A fost infernal de greu, dar jucam finala Ligii Campionilor! Le multumesc fanilor, ii multumesc echipei tehnice, dar si baietilor si celor din conducere. Ei sunt artizanii acestei calificari minunate, merita toate laudele si stima. Le multumesc tuturor celor care au trait alaturi de noi aceste momente. Ii multumesc familiei mele, care m-a sustinut mereu neconditionat", a spus Reghecampf pentru Fanatik.

"Sunt fericit si vreau sa dedic aceasta victorie si romanilor mei! Acum ne bucuram, iar de zilele urmatoare ne vom concentra pe ce avem de facut mai departe, in campionat si in finala", a continuat acesta.

Al Hilal s-a calificat marti seara in finala Ligii Campionilor Asiei, dupa ce-a trecut in semifinale de Al Ain, cu scorul general de 4-2.

Performanta fantastica: Reghecampf s-a calificat in finala Ligii Campionilor Asiei

In finala, care se va disputa in dubla mansa, Al Hilal va da piep cu invingatoarea duelului dintre FC Seoul (Coreea de Sud) si Western Sydney Wanderers (Australia). In tur, cele doua formatii au terminat la egalitate, scor 0-0.

