Scandal pe bani grei: Reghecampf le transmite un mesaj raspicat seicilor

Clubul Al-Hilal a anuntat, duminica seara, demiterea lui Laurentiu Reghecampf, insa antrenorul nu doreste sa semneze rezilierea contractului. Mai mult, Reghecampf le-a transmis un mesaj raspicat seicilor prin intermediul sotiei sale, Anamaria Prodan.

Aceasta i-a anuntat pe seici ca Reghecampf va semna rezilierea contractului doar in clipa in care in conturile antrenorului vor intra 3,3 milioane de euro, despagubiri pentru demitere.

"Din partea lui Laur, totul este incheiat. Laurentiu este inca antrenorul echipei pentru ca nu reziliem pana cand nu avem banii in cont. De ce sa reziliem, sa ne judecam apoi pe la FIFA?", a spus Anamaria Prodan la Digi Sport.

Reghecampf nu s-a mai prezentat luni la antrenamentele echipei, insa pentru a nu fi pedepsit de arabi si-a luat scutire de la doctor.

"Laurentiu este racit, are hartie de la medic, sta acasa. E sub control. Eu le-am spus foarte clar arabilor ca e racit", a completat Prodan.

Pe de alta parte, intr-o versiune utopica lansata de Anamaria Prodan, Reghecampf n-ar fi fost dat afara.

"Seicii au vrut sa continue, Laur a pus niste conditii, sa dea afara niste jucatori. Ei n-au putut de frica fanilor. Laur le-a spus foarte clar: Daca nu faceti cum spun eu, plec si aduceti alt antrenor", a pretins Prodan.

