În divorț cu soția și cu amanta însărcinată, Reghecampf a pierdut al treilea meci consecutiv cu Universitatea Craiova. Ce spune antrenorul oltenilor

Laurențiu Reghecampf nu o duce deloc bine la Craiova. Antrenorul este la a treia înfrângere consecutivă și are șanse mici la titlu.

Universitatea Craiova a fost învinsă de FCSB, cu 2-3, după un meci senzațional.

Oltenii își pot lua gândul de la titlul de campioană, sunt la 14 puncte în spatele liderului CFR CLuj.

Și în plan personal Reghecampf are o perioadă tumultoasă. Tehnicianul oltenilor este în plin divorț de Anamaria Prodan. Impresara îl atacă din toate părțile pe soțul său după ce a aflat că iubita acestuia este însărcinată.

"Un meci pierdut nemeritat. Ambele reprize au fost total diferite, am început bine, am marcat un gol, apoi am încasat goluri din faze fixe. Unele ușoare, nu complicate. Ne-au marcat goluri jucătorii care nu erau cei mai periculoși.

La primul a fost o greșeală foarte mare. Nu îmi place să dau nume, dar când te bați la campionat trebuie mai multă încredere și mai multă responsabilitate. Am egalat, am avut ocazii mari în repriza secundă.

Știam că Houri va intra după pauză, pentru că a fost accidentat și nu poate duce mai mult. De asta am făcut 3 schimbări la pauză. Cîmpanu a și marcat. Știam că vom reuși să înscriem.

În prima repriză am vrut să punem presiune, să aducem mingea în careu cu multe centrări pentru cei doi atacanți masivi. Dar, din nou, primim gol din fazele fixe. Nu ai cum să fii relaxat când conduci, trebuie să fii și mai motivat. Ar trebui să fie ambiția și mai mare, să ai o plăcere suplimentară", a spus Laurențiu Reghecampf, la Telekom Sport.

Ads