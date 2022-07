Ce pretenție a avut Laurențiu Reghecampf la procesul de divorț: ”Au râs și judecătorii”

Impresara Anamaria Prodan (49 de ani) a oferit detalii din procesul de divorț cu antrenorul Laurențiu Reghecampf (46 de ani), aflat în plină desfășurare, susținând că tehnicianul nu e de acord cu pensia alimentară stabilită de judecători.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au separat după o relație îndelungată, în urma căreia a rezultat și un copil, Laurențiu junior, poreclit ”Bebeto”, în vârstă de 13 ani.

”El nu trebuie să plătească doar din februarie 2022, că el a fugit de acasă de un an. Trebuie să plătească un an din urmă ca pensie. Nu știu exact cât are de plătit, suma este în jur de 100.000 de euro”, a spus Anamaria Prodan pentru fanatik.ro.

”A făcut un recurs la decizia instanței de a plăti pensia alimentară, zicea că nu este de acord. Eu nu am cerut pensie alimentară, nu am cerut nimic. ”Trimite ce vrei, când consideri tu”, i-am zis. De doi ani doar a furat, nu a dat nimic.

Te trezești la judecătorie că vrei să fixezi programul de vizită și banii. Și, când i-au fixat, nu a respectat programul și nici banii nu i-a dat. Voia să îi socotim cadourile. Adică o bicicletă din aia de 10 milioane de lei vechi. Și mâncarea pe care a trimis-o, fructele, ca pensie alimentară. E râsul de pe pământ, au râs și judecătorii”, a completat impresara.

Ads