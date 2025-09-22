Corina Caciuc, mesaj plin de emoție pentru ziua de naștere a lui Laurențiu Reghecampf: „Un toast pentru visele tale, pentru liniștea…”

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 22:41
372 citiri
Corina Caciuc, mesaj plin de emoție pentru ziua de naștere a lui Laurențiu Reghecampf: „Un toast pentru visele tale, pentru liniștea…”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc. Foto: Instagram/Reghe

Corina Caciuc a avut un gest plin de emoție cu ocazia zilei de naștere a lui Laurențiu Reghecampf, surprinzându-și urmăritorii cu mai multe fotografii de familie publicate pe rețelele sociale. În imagini, aceasta apare alături de logodnicul său și cei doi băieți ai lor, Liam și Landon Abram, oferind fanilor o privire asupra momentelor lor speciale.

„Băieții te adoră. Eu te ador. Iar astăzi, te sărbătorim. Un toast pentru visele tale, pentru bucuria ta, pentru liniștea ta și pentru multe alte aniversări împreună”, a scris Corina Caciuc în mesajul postat pe contul său de Instagram, care a strâns rapid numeroase aprecieri și comentarii de felicitare.

Pe plan profesional, Laurențiu Reghecampf a preluat echipa Al-Hilal Omdurman, campioana Sudanului, după ce nu a mai primit multe oferte în fotbalul european. Situația clubului este complicată, în mare parte din cauza războiului civil din Sudan. În plus, antrenorul se confruntă cu critici din presa locală, mai ales după doar două victorii în ultimele șase partide, și intenționează să-l concedieze pe secundul său, Khaled Bakhit, în timp ce fanii cer demiterea sa.

Povestea de dragoste dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc a început acum cinci ani, când s-au întâlnit la un eveniment și a fost dragoste la prima vedere. Chiar dacă antrenorul era căsătorit atunci cu Anamaria Prodan, relația cu Corina s-a dezvoltat rapid și a devenit stabilă.

După cinci ani împreună, el a cerut-o pe Corina în căsătorie de ziua ei, pe 16 februarie 2025, într-un cadru romantic la un restaurant. Cei doi au împreună doi băieți, Liam și Landon Abram, și aleg să păstreze discreție asupra vieții personale, dezvăluind ocazional momente frumoase de familie pe rețelele sociale.

Cum arată acum Larisa Iordache, la 7 luni după nașterea fiicei sale. Fosta gimnastă a revenit în sala de sport
Cum arată acum Larisa Iordache, la 7 luni după nașterea fiicei sale. Fosta gimnastă a revenit în sala de sport
La 29 de ani, Larisa Iordache este hotărâtă să își recapete tonusul și silueta de dinainte de sarcină, după ce a acumulat câteva kilograme pe parcursul celor nouă luni. Sportiva și...
Eva Zăhărescu, fiica Andreei Berecleanu, a împlinit 24 de ani. Cum a sărbătorit familia jurnalistei
Eva Zăhărescu, fiica Andreei Berecleanu, a împlinit 24 de ani. Cum a sărbătorit familia jurnalistei
Fiica Andreei Berecleanu a sărbătorit recent împlinirea vârstei de 24 de ani. Cu acest prilej, celebra prezentatoare TV i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale și a făcut...
#Laurentiu Reghecampf, #Corina Caciuc, #stiri vedete , #stiri Laurentiu Reghecampf
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Momentul in care dronele ucrainene lovesc doua hidroavioane rusesti antisubmarin. "Este pentru prima data de la inceputul razboiului"
ObservatorNews.ro
Cum am ajuns "campioni" la inflatie, dar si la deficit bugetar. Marea risipa de la stat
DigiSport.ro
Lovitura de teatru in cazul lui Dan Petrescu
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Corina Caciuc, mesaj plin de emoție pentru ziua de naștere a lui Laurențiu Reghecampf: „Un toast pentru visele tale, pentru liniștea…”
  2. Cum arată acum Larisa Iordache, la 7 luni după nașterea fiicei sale. Fosta gimnastă a revenit în sala de sport
  3. Eva Zăhărescu, fiica Andreei Berecleanu, a împlinit 24 de ani. Cum a sărbătorit familia jurnalistei
  4. Un tânăr care lucrează part-time „nu poate înțelege” cum oamenii muncesc 40 de ore pe săptămână
  5. Coji de cartofi cu oțet: De ce este recomandat acest amestec și la ce se folosește
  6. Ponturile unei tinere care a vizitat 27 de insule din Grecia. Unde nu s-ar mai întoarce: "Nimic cu adevărat special"
  7. Dincolo de preferințe: cum influențează culorile pe care le porți starea de spirit și percepția celorlalți
  8. Anxietate după divorț și reîntoarcerea la iubire: ghid practic ca să îți recapeți siguranța și bucuria întâlnirilor
  9. Ioana Moldovan, prezentatoarea de la Prima TV, a slăbit 17 kilograme în 3 luni. Cum a reușit: „Mă privesc în oglindă cu plăcere”
  10. Ce mănâncă la micul dejun experții în longevitate pentru a trăi mai mult

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!