Corina Caciuc, mesaj plin de emoție pentru ziua de naștere a lui Laurențiu Reghecampf: „Un toast pentru visele tale, pentru liniștea…”

Corina Caciuc a avut un gest plin de emoție cu ocazia zilei de naștere a lui Laurențiu Reghecampf, surprinzându-și urmăritorii cu mai multe fotografii de familie publicate pe rețelele sociale. În imagini, aceasta apare alături de logodnicul său și cei doi băieți ai lor, Liam și Landon Abram, oferind fanilor o privire asupra momentelor lor speciale.

„Băieții te adoră. Eu te ador. Iar astăzi, te sărbătorim. Un toast pentru visele tale, pentru bucuria ta, pentru liniștea ta și pentru multe alte aniversări împreună”, a scris Corina Caciuc în mesajul postat pe contul său de Instagram, care a strâns rapid numeroase aprecieri și comentarii de felicitare.

Pe plan profesional, Laurențiu Reghecampf a preluat echipa Al-Hilal Omdurman, campioana Sudanului, după ce nu a mai primit multe oferte în fotbalul european. Situația clubului este complicată, în mare parte din cauza războiului civil din Sudan. În plus, antrenorul se confruntă cu critici din presa locală, mai ales după doar două victorii în ultimele șase partide, și intenționează să-l concedieze pe secundul său, Khaled Bakhit, în timp ce fanii cer demiterea sa.

Povestea de dragoste dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc a început acum cinci ani, când s-au întâlnit la un eveniment și a fost dragoste la prima vedere. Chiar dacă antrenorul era căsătorit atunci cu Anamaria Prodan, relația cu Corina s-a dezvoltat rapid și a devenit stabilă.

După cinci ani împreună, el a cerut-o pe Corina în căsătorie de ziua ei, pe 16 februarie 2025, într-un cadru romantic la un restaurant. Cei doi au împreună doi băieți, Liam și Landon Abram, și aleg să păstreze discreție asupra vieții personale, dezvăluind ocazional momente frumoase de familie pe rețelele sociale.

Ads