Reghecampf, pe făraș după un meci de coșmar: a condus cu 2-0, apoi a venit dezastrul

Laurențiu Reghecampf este pe punctul de a fi dat afară din Arabia Saudită după ultima ispravă.

Formația pe care o antrenează Laurențiu Reghecampf, Al Tai, a condus cu 2-0 pe teren propriu în meciul cu Al Taawon, una dintre reușite fiind semnată de fostul rapidist Marko Dugandzic.

Oaspeții au redus din deficit în finalul primei reprize, iar în partea a doua au mai punctat de două ori. Astfel, Al Taawon a câștigat cu 3-2.

Echipa lui Reghecampf, la care a jucat și Andrei Cordea, este acum pe locul 16, poziție retrogradabilă, iar postul antrenorului român este în pericol.

Dugandzic gets a crucial second goal for Al Tai to cap off a special passing sequence 🔥 ✅ #yallaRSL pic.twitter.com/oksZW8BpLx — Roshn Saudi League (@SPL_EN) April 2, 2024

FT: Al Tai 2-3 Al Taawoun What a comeback from the travelling wolves! 🐺📈#yallaRSL pic.twitter.com/7YNnHc09ZD — Roshn Saudi League (@SPL_EN) April 2, 2024

Al Kuwaykibi completes the crazy comeback at the brink and snatches all three points for Al Taawoun 🥵 ⚽️ #yallaRSL pic.twitter.com/PphlFyMsmU — Roshn Saudi League (@SPL_EN) April 2, 2024

Ads