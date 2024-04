Reghecampf o distruge pe Anamaria Prodan: o acuză că l-a înșelat în timpul căsătoriei și că trăiește din banii lui

Reghecampf a avut cuvinte grele la adresa fostei sale partenere de viață. Antrenorul spune că a fost înșelat și că sunt ani buni de când se chinuie să divorțeze.

Laurențiu Reghecampf a pulverizat-o pe Anamaria Prodan într-un interviu acordat Cancan. Antrenorul de la Al-Tai i-a cerut să nu îi mai scrie zilnic mailuri și a amintit că ea trăia cu altcineva în timpul căsătoriei lor.

Acuzat că pretinde bani de la fosta soție, Laurențiu Reghecampf a vorbit despre procesele pe care le are cu Anamaria Prodan și i-a cerut să nu mai folosească numele Reghecampf.

"Pot să-i transmit acum să înceteze să-mi mai scrie mail-uri zilnic.

Eu nu am decât procesul de divorț, procesul de defăimare, nu am nevoie de bani de la ea! Cum să-i cer bani, când eu îi dau lunar? Și ea îmi mai cere și extra….

Numele nu cred că-i mai folosește, ea se prezintă Prodan peste tot, din acest motiv am vrut să-i ofer posibilitatea să-și înregistreze numele de scenă.

Nu m-a interesat decât să divorțez, nu am cerut așa ceva! Și sunt câțiva ani buni de când mă chinui să scap!".

Reghcampf i-a răspuns fostei soții, care spusese că au fost ani cumpliți alături de antrenor. Reghe a acuzat-o că l-a înșelat: "Dacă au fost așa cumpliți, trebuia să plece, să divorțeze ea, dar ea nu vrea nici acum să divorțeze! Nu știu la care ani se referă, aia pe care i-a petrecut numai prin România, departe de Bebe și de mine și alături de altcineva??? La fel, din respect pentru Bebe, nu vreau să comentez mai mult"

"Omite să spună că trăiește în continuare din cei 2000 de euro pe care-i primește lunar de la mine. Nu văd rostul, dar poate așa mai bifează și ea niște apariții. Eu sunt bine sănătos, nu duc lipsă de nimic, mai ales de oferte!

Eu mă bucur pentru ea că este sus, să fie și să-i dea Dumnezeu sănătate, dar nu văd și nu înțeleg de ce ea discută mereu de mine??? Ce e sus pentru ea nu este și pentru restul lumii, eu am alte target-uri în viața.

Da, am notificat Antena, pe care am dat-o în judecată, nu pentru a bloca apariția lui Bebe, ci pentru a nu participa la ceva unde îi este jignit tatăl, mai târziu o să-i fie greu, acum este manipulat total! Nu am nimic de ascuns, am divorțat doar de mama lui, nu văd unde este ceva de ascuns …"