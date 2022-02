Cum a cunoscut-o Laurențiu Reghecampf pe Corina Caciuc, amanta care îi va deveni soție. Destăinuirile antrenorului Universității Craiova

Laurențiu Reghecampf a spus lucrurilor pe nume despre relația pe care o are cu Corina Caciuc.

Antrenorul Universității Craiova a dezvăluit despre prima întâlnire pe care a avut-o cu tânăra și ce l-a deranjat la Anamaria Prodan.

Reghecampf și Corina Caciuc urmează să devină părinți în această primavară.

Cei doi vor avea un băiat.

"Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o și apoi am încercat să iau legătura cu ea. Aproape acum doi ani am cunoscut-o.

Au fost niște discuții pe care eu le am avut cu Anamaria, unde eu i-am cerut să se potoloească cu niște chestii. Eu peste lucrurile acelea nu am putut să trec. Despre lucrul acesta cu Alexa a fost vorba (n.r despre pumnul dat de Anamaria Prodan lui Alexa)" a spus Laurențiu Reghecampf la podcastul "Acasă la Măruță".

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au avut prima înfățisare în procesul de divorț, dar totul a fost amânat pentru luna aprilie.

