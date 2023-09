Cu Andrei Cordea și Marko Dugandzic printre titulari, echipa lui Laurențiu Reghecampf, Al Tai, a dat o replică excelentă în fața lui Al Nassr, într-un meci din etapa a opta a campionatului Arabiei Saudite.

Al Tai, echipă antrenată de Laurențiu Reghecampf, a pierdut cu 2-1 meciul de acasă cu Al Nassr, cu un gol marcat de Cristiano Ronaldo din penalty în minutul 87.

Talisca deschisese scorul pentru oaspeți în prima repriză (minutul 32), dar Al Tai a egalat prin Misidjan în minutul 79.

Al Tai i-a avut printre titulari pe Cordea (ex-FCSB) și Marko Dugandzic (ex-Rapid). Aceștia au fost periculoși în prima parte, când șuturile lor au fost parate de portarul lui Al Nassr.

Pe lângă Ronaldo, la oaspeți au jucat și alte nume grele, precum Mane, Brozovic sau Laporte.

Chiar dacă a pierdut cu 2-1, Al Tai a oferit o replică excelentă în fața uneia dintre cele mai bogate echipe.

1-0 Al NAssr deschide scorul după o pasă a lui Ronaldo pentru Talisca

246TH ASSIST FOR THE GREATEST CRISTIANO RONALDO. 🔥

1-1 Al Tai egalează

WONDERFUL FINISH BY VIRGIL MISIDJAN TO EQUALIZE FOR AL TAI

2-1 golul victoriei marcat de Ronaldo

Cristiano Ronaldo is the best penalty taker of all time.

Game at 1-1. 86 min. Look at the composure

