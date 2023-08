Laurențiu Reghecampf, învins fără drept de apel de Gică Hagi: ”Nu se uită”

Laurenţiu Reghecampf, antrenorul echipei Universitatea Craiova, nu a fost mulţumit de atitudinea jucătorilor săi la partida de duminică seara, de la Ovidiu, pierdută cu 0-2 în faţa echipei Farul.

„Nu am avut atitudine, am fost foarte slabi, delăsători. Am greşit la ambele goluri. Nu golurile m-au deranjat cât m-a deranjat atitudinea Ia numite momente pe care le-am tratat cu superficialitate. Farul a fost mult peste noi, a avut şi în a doua repriză câteva ocazii foarte mari, din greşeli copilăreşti.

Această înfrângere nu se uită, ea rămâne pentru că este foarte dureroasă, mai ales după cum am pierdut. Sunt însă optimist şi sunt sigur că vom schimba lucrurile”, a declarat Laurenţiu Reghecampf.

Echipa Farul Constanţa a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-0, fornaţia Universitatea Craiova, într-un meci al etapei a şaptea din Superligă

