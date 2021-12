Laurentiu Reghecampf, discurs dur după încă un meci fără victorie în Liga 1. Noul obiectiv anunțat de antrenorul oltenilor

Laurențiu Reghecampf nu și-a menajat deloc jucătorii după egalul echipei sale, 0-0, cu UTA.

Universitatea Craiova se află la 20 de puncte în spatele liderului CFR Cluj și este la a șasea partidă fără victorie în Liga 1.

Antrenorul oltenilor și-a luat gândul de la titlul și anunță schimbări importante în iarnă.

Universitatea Craiova mai are un singur meci de disputat în 2021, în deplasare, la Mediaș.

"În primul rând, dezamăgire mare pentru jocul practicat. Am fost foarte slabi din toate punctele de vedere. Trebuie să fim bucuroși că am câștigat un punct în seara asta. Ne-au fost superiori la toate aspectele. Am avut și o ședință scurtă cu jucătorii după meci.

Trebuie să ne gândim foarte bine la ce va fi pe viitor. Nu este neapărat o criză. Lipsesc jucători importanți. Nu reușim să avem agresivitate, nu reușim să ieșim cu pase, cu mingi scurte. Sunt jucători cărora le este foarte frică. Se vede cu ochiul liber. Frustrarea este mare pentru că toți jucătorii ar trebui să se ridice.

În momentul de față, obiectivul nostru este play-off-ul. Să fim realiști. Nu avem dreptul să vorbim despre titlu, la cum jucăm și la cum arătăm. Veți vedea ce schimbări vor fi în iarnă, nu pot vorbi acum despre asta. Mai avem un meci de jucat”, a explicat Reghecampf.

Ads

Trebuie să ne revenim, să mergem la Mediaș și să câștigăm. Iar după reluare, să punem osul la bătaie. Vom avea o perioadă de pregătire. Trebuie să recuperăm jucătorii accidentați. Se văd absențele. Avem multe probleme", a spus Laurențiu Reghecampf la Digisport.

Ultimul meci câștigat de Universitatea Craiova, în Liga 1, a fost la finalul lunii octombrie, 5-2, cu Mioveni.