Echipa romanului Laurentiu Reghecampf, umilita in Liga Campionilor Asiei

Gazdele au deschis scorul rapid, prin Farshid Esmaeili (5), dar Al Ahli, la care internationalul roman Alexandru Mitrita a fost integralist, a reusit egalarea prin sirianul Omar Al Somah (27 - penalty).Esteghlal a trecut din nou in avantaj dupa pauza, prin golul lui Mohammad Naderi (54), iar Mehdi Ghaedi (67) a majorat diferenta. Sauditii s-au apropiat prin golul aceluiasi Al Somah (79), dar echipa iraniana a mai marcat de doua ori in ultimele cinci minute ale partidei, prin Mehdi Ghaedi (86) si Cheick Diabate (89).Tot la Jeddah (Arabia Saudita) a avut loc si celalalt meci al grupei, in care Al Duhail (Qatar) a invins-o pe Al Shorta (Irak) cu 2-0.In etapa a doua, programata duminica la Jeddah, Al Ahli Saudi o va intalni pe Al Duhail SC, iar Al Shorta o va infrunta pe Esteghlal FC