Laurențiu Reghecampf, după prima înfrângere la Craiova: "Suntem poeți"

"Două reprize total diferite. Am avut o primă repriză foarte bună, în care am controlat jocul, am şi marcat, În repriza a doua intrăm şi avem zece minute foarte slabe, în care adversarul marchează două goluri , ceea ce n-ar trebui să se întâmple la o echipă de nivelul acesta.Le-am spus jucătorilor după meci că nu am cum să trec cu vederea peste anumite chestii. Nu vreau să fac o analiză acum, dar ştiţi cum este în fotbal, ai ocazii, nu marchezi, iar toată lumea rămâne cu ultima impresie şi aceea e că ai pierdut. Eu zic că am avut şi puţin ghinion, pentru că au fost câteva ocazii în care portarul lor a salvat incredibil. Pe mine nu lucrul acesta mă deranjează foarte tare, mă deranjează că primim goluri foarte uşor.Golurile la care putem fi mult mai concentraţi. Ştiu calitatea lor şi ştiu că suntem capabili să marcăm la orice situaţie sau aproape din orice situaţie, pentru că astăzi au fost câteva situaţii foarte bune şi nu am marcat.Trebuie să ne concentrăm pe faza de apărare şi pe anumite momente în care primim foarte uşor gol. La golul al doilea, am fost şase contra trei, suntem în avantaj, avem om lângă omul care a marcat, deci nu ar fi trebuit să se întâmple. Suntem prea poeţi în 16 metri şi nu ai voie.La primul gol, dacă te duci cu el, trebuie să te poziţionezi să pui piciorul să nu poată să tragă. Noi invităm adversarul să dea gol şi lucrul acesta nu o să se mai întâmple. Avem mult de muncă, avem multe lucruri de făcut, avem foarte mulţi jucători cu calitate. Săptămâna asta o să avem nişte discuţii, vedem ce o să putem să facem în animite poziţii, pentru că mai avem nevoie de jucători.Toată lumea este de acord cu acest lucru, în special patronul echipei, dar lucrurile astea nu se pot face peste noapte. Un jucător de valoare sau un jucător care să aducă calitate echipei noastre trebuie să-l găseşti. Andrei Vlad este portarul echipei naţionale, este interesant pentru orice echipă. Cred că anumite cartonaşe s-au dat foarte uşor. O să muncim foarte bine săptămâna asta şi o să îndreptăm lucrurile", a declarat Reghecampf, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.CS Universitatea Craiova a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (0-1), de FC Botoşani, în etapa a III-a a Ligii I. Acesta este al treilea meci la rând fără victorie pentru gazde, după 1-4, cu FCSB , în etapa a II-a, şi după 0-0, cu FC Laci, în Conference League.Au marcat: Gustavo '40 / Ongenda '49, Enriko Papa '53.După acest rezultat, CSU Craiova este pe locul 12, cu trei puncte, iar FC Botoşani, pe locul 3, cu şapte puncte. Lider este CFR Cluj , cu nouă puncte, iar Rapid este pe locul 2, cu şapte puncte.