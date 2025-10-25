Reghecampf, ca si demis de la arabi? Ce scrie presa locala

Sambata, 31 Ianuarie 2015, ora 14:19
3974 citiri
Reghecampf, ca si demis de la arabi? Ce scrie presa locala
Foto: Digisport

Laurentiu Reghecampf nu are o situatie prea buna si linistita la clubul sau, Al Hilal, in utlima vreme, din cauza rezultatelor mai putin bune avute de echipa sa.

Adus de la Steaua vara trecuta, aproape ca a dezamagit la arabi, ratand Liga Campionilor Asiei si fiind acum pe 4 in campionat, la 9 puncte de liderul Al Nasr.

Presa locala, prin ziarele Akhbaar24, Al Jazirh si Al Watan noteaza ca Reghe a fost chemat de sefi pentru o discutie, iar acestia i-au propus rezilierea contractului.

"Discutiile au fost dure si nu s-a ajuns la un acord intre cele doua parti, care au opinii diferite. Conducerea clubului ia in calcul, ca optiune, inlocuirea antrenorului, pentru a remedia ce se mai poate remedia, pana la finalul sezonului", scriu ziarele mai sus citate.

Mai mult, si fanii pun presiune pe conducere, acestia cerandu-l din nou pe Sami Al Jaber, jucator de legenda al clubului, dat afara acum un an pentru a i se face loc romanului campion cu Steaua.

In ultimul meci jucat, Al Hilal a remizat in campionat, scor 2-2.

D.A.

Cum șubrezește Guvernul Bolojan încrederea oamenilor în stat și instituții. Cazul locatarilor din Rahova și lipsa de empatie a guvernanților, „un blocaj ideologic”
Cum șubrezește Guvernul Bolojan încrederea oamenilor în stat și instituții. Cazul locatarilor din Rahova și lipsa de empatie a guvernanților, „un blocaj ideologic”
Explozia care a avut loc săptămâna trecută în zona Rahova, în urma căreia trei persoane au decedat, a lăsat și zeci de familii fără locuințe, în contextul în care blocul avariat va fi...
Anca Alexandrescu și lungul șir de jurnaliști care au mai candidat la Primăria București. Politolog: „Este vorba despre un experiment”
Anca Alexandrescu și lungul șir de jurnaliști care au mai candidat la Primăria București. Politolog: „Este vorba despre un experiment”
Competiția pentru Primăria București de anul acesta aduce, pe lângă clasicii candidați ai partidelor mari, și candidați din alte sfere profesionale și de interese. Printre ei și Anca...
#reghecampf ca si demis al hilal, #presa araba despre plecare reghe, #posibila plecare reghe arabi , #stiri Laurentiu Reghecampf
Comentarii
Poza Alzheimer
Alzheimer
rank 5
A confirmat si pateticul asta
in strainatate, ca e paralel. Vezi tot
Adaugă comentariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Suntem pregatiti sa facem un pariu cu Statele Unite". Anunt la cel mai inalt nivel: "Lui Trump ii e frica". Raspunsul Casei Albe
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Sarbilor nu le-a venit sa creada! Ce s-a intamplat la mai putin de 24 de ore de la aparitia imaginilor neverosimile din Belgrad

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Bombă" în Italia: Chivu poate trece pe primul loc după surpriza serii în Serie A
  2. S-a terminat FC Argeș - Dinamo. Două goluri au decis meciul
  3. Poliția din Spania a rezolvat "afacerea menajera", avându-l ca victimă pe Iker Casillas
  4. ”Și cei arestați au voie să vorbească!” Reacție dură a unui antrenor din Superliga
  5. Încă o victimă! Cui i-a mai luat puncte Csikszereda
  6. Mutu, reacție explozivă la adresa lui Zenga: „Taci, mă! Ai vorbit cu rasism și superioritate”
  7. Cutremurător. Cum s-a comportat șahistul de 29 de ani în penultima noapte a vieții: ”Trebuie să te duci la culcare, omule!” VIDEO
  8. Mutu "a executat" fotbalistul pe care l-a prins că joacă la pariuri. Fosta iubită "l-a trădat"
  9. Lecția predată de Cristi Chivu înainte de marele meci cu Napoli: "Altfel nu câștigi trofee"
  10. Chivu a cerut, Inter s-a conformat! 60 de milioane de euro pentru "bijuteria" crescută de Real Madrid