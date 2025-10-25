Reghecampf, ca si demis de la arabi? Ce scrie presa locala

Laurentiu Reghecampf nu are o situatie prea buna si linistita la clubul sau, Al Hilal, in utlima vreme, din cauza rezultatelor mai putin bune avute de echipa sa.

Adus de la Steaua vara trecuta, aproape ca a dezamagit la arabi, ratand Liga Campionilor Asiei si fiind acum pe 4 in campionat, la 9 puncte de liderul Al Nasr.

Presa locala, prin ziarele Akhbaar24, Al Jazirh si Al Watan noteaza ca Reghe a fost chemat de sefi pentru o discutie, iar acestia i-au propus rezilierea contractului.

"Discutiile au fost dure si nu s-a ajuns la un acord intre cele doua parti, care au opinii diferite. Conducerea clubului ia in calcul, ca optiune, inlocuirea antrenorului, pentru a remedia ce se mai poate remedia, pana la finalul sezonului", scriu ziarele mai sus citate.

Mai mult, si fanii pun presiune pe conducere, acestia cerandu-l din nou pe Sami Al Jaber, jucator de legenda al clubului, dat afara acum un an pentru a i se face loc romanului campion cu Steaua.

In ultimul meci jucat, Al Hilal a remizat in campionat, scor 2-2.

