Laurențiu Reghecampf merge mai departe în Liga Campionilor. Police FC, următoarea adversară

Luni, 29 Septembrie 2025, ora 18:31
Laurențiu Reghecampf merge mai departe în Liga Campionilor. Police FC, următoarea adversară
Laurențiu Reghecampf FOTO X Esperance de Tunis

Echipa sudaneză Al Hilal Omdurman (Sudan), antrenată de românul Laurențiu Reghecampf, s-a calificat în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor Africii la fotbal, după ce a învins formația Jamus (Sudanul de Sud) cu scorul de 1-0, duminică, pe teren propriu, în manșa secundă a primului tur preliminar.

După 0-0 în primul joc, Al Hilal a câștigat prin golul burundezului Jean Girumugisha (24).

În turul al doilea preliminar, Al Hilal o va înfrunta pe Kenya Police FC, primul meci fiind programat în deplasare, pe 18 octombrie, iar manșa secundă pe 25 octombrie.

Câștigătoarea se va califica în grupele competiției.

