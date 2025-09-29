Laurențiu Reghecampf merge mai departe în Liga Campionilor. Police FC, următoarea adversară

Echipa sudaneză Al Hilal Omdurman (Sudan), antrenată de românul Laurențiu Reghecampf, s-a calificat în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor Africii la fotbal, după ce a învins formația Jamus (Sudanul de Sud) cu scorul de 1-0, duminică, pe teren propriu, în manșa secundă a primului tur preliminar.

După 0-0 în primul joc, Al Hilal a câștigat prin golul burundezului Jean Girumugisha (24).

În turul al doilea preliminar, Al Hilal o va înfrunta pe Kenya Police FC, primul meci fiind programat în deplasare, pe 18 octombrie, iar manșa secundă pe 25 octombrie.

Câștigătoarea se va califica în grupele competiției.

