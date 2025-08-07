Imagini fabuloase: cum a fost primit Laurențiu Reghecampf în Sudan, țară devastată de un război civil

Laurențiu Reghecampf a fost primit cu entuziasm în Sudan, sosind în țara africană sub privirile a numeroși fotografi și jurnaliști.

Laurențiu Reghecampf a ajuns în Sudan pentru a prelua banca tehnică a formației Al‑Hilal Omdurman.

Antrenorul pare ușor stânjenit în momentul în care face cunoștință cu fanii echipei, veniți să salute numirea lui.

Laurențiu Reghecampf antrenează în Omdurman, parte a Statului Khartoum – o zonă central-estică a Sudanului. Aici, controlul teritorial s-a schimbat radical în ultimele luni: acum, armata națională (SAF) controlează zona.

Sudanul este afectat de un război civil devastator, început în aprilie 2023, între armata națională (SAF) și forțele paramilitare RSF. Peste 150.000 de oameni au fost uciși în urma conflictului armat, după cum scrie Reuters, iar în jur de 12 milioane și-au părăsit casele în ceea ce Organizația Națiunilor Unite a numit „cea mai mare criză umanitară din lume.”

وصل الروماني "اوريليان ريجيكامب" إلى مدينة بورتسودان اليوم، تمهيداً للتعاقد مع الهلال، في منصب المدير الفني، وكان في استقباله عضو قطاع المناشط وليد محمد خليفة 🤝 pic.twitter.com/3owKaASJbx — Alhilal S.C (@hilalSCOfficial) August 6, 2025

