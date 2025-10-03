Laurențiu Reghecampf, pus la zid în Sudan: ”E clar, omul a eșuat! Oare de unde a venit acest antrenor șomer?”

Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a surprins lumea fotbalului după ce a semnat cu Al Hilal Omdurman, echipă din Sudan. Reghecampf a ajuns într-o zonă măcinată de un război civil și multă lume a privit această mutare ca un pas înapoi.

Cu trei victorii, trei egaluri și o înfrângere în ultimele meciuri, Laurențiu Reghecampf se confruntă în această perioadă cu numeroase critici.

”E clar, omul a eșuat! A făcut din Al Hilal, o echipă cu milioane de suporteri, o forță în Africa, o formație demnă de ligile inferioare. Nu știm adevărul despre acest Reghecampf. Oare de unde a venit acest antrenor șomer, care a fost dat afară de la mai toate echipele pe care le-a antrenat?

După două luni cu Reghecampf, Al Hilal e o formație lipsită de personalitate, de identitate. Nu s-a schimbat nimic! Nicio urmă de fotbal modern. Așadar, care e rolul lui Reghecampf, adus cu surle și trâmbițe de conducere și scos din șomaj?

Fanii au tot dreptul să fie furioși. Cu Reghecampf în frunte, Al Hilal nu va ajunge nicăieri!”, a precizat un jurnalist sudanez.

