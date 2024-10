Reghecampf dezvaluie o discutie cu Mircea Lucescu: Iata ce mi-a transmis

Laurentiu Reghecampf a dezvaluit vineri o conversatie telefonica avuta cu Mircea Lucescu.

Tehnicianul Stelei sustine ca Lucescu l-a linistit atunci cand a venit vorba de randamentul slab dat de De Amorim si Boldrin la Steaua, in comparatie cu Astra.

"Vorbeam cu Mircea Lucescu si mi-a spus: 'Uita-te ca l-am adus pe Ivanovic de la Chelsea si am pierdut un meci de calificare, cu Anderlecht, din cauza lui'. Se poate ca presiunea sa-si spuna cuvantul si randamentul sa nu mai fie acelasi. Asta nu inseamna ca eu sunt un antrenor slab sau ca Sumudica e un antrenor slab", a declarat Reghecampf in cadrul unei conferinte de presa.

In completare, Mihai Stoica a facut o comparatie cu jucatorii veniti la Steaua de la Unirea Urziceni, dupa sezonul in care gruparea ialomiteana a castigat titlul in Liga 1.

"Dupa ce Unirea Urziceni a castigat titlul, Becali a transferat 6-7 jucatori de acolo si doar unul a dat randament. E vorba de mentalitate, de presiune...", a precizat acesta.

In ultimul an, Steaua i-a transferat de la Astra pe De Amorim, Boldrin si Alibec.

I.G.

