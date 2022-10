Reghecampf ii da replica presedintelui Craiovei

Laurentiu Reghecampf, antrenorul Stelei, i-a dat replica presedintelui de onoare al Universitatii Craiova, dupa acuzatiile grave ale acestuia din urma.

Marcel Popescu a sustinut si luni ca a fost injurat si chiar amenintat cu o corectie fizica de catre tehnician.

"In momentul in care a inceput sa se comporte suburban chiar ma uitam si ma intrebam unde am ajuns. Exista martori. Reghecampf a venit injurand ca la usa cortului: Dau in tine, iti dau un pumn, iti dau un cap in gura. A intervenit observatorul Ilinca si s-a calmat. Este dezonorant pentru ca este antrenorul Stelei", a spus Marcel Popescu la Sport.ro.

Citeste pe larg acuzatiile lui Marcel Popescu

Intrebat despre acest incident, Reghecampf a negat totul. In plus, antrenorul a pus la indoiala credibilitatea omului care il acuza.

"Marcel Popescu fiind cine? Nu este niciun presedinte, in acte nu este absolut nimic. Cum sa fie presedintele Universitatii Craiova? Este onorific, nu are voie sa semneze niciun act acolo. E un om care nu are credibilitate, are de plata vreun milion de euro. Nu am ce sa comentez pentru ca nu este nimic adevarat. Omul nu are voie sa mearga la live dupa meci, acolo se duc jucatorii si antrenorii, dar el era mot sa dea interviuri dupa meci. Nu trebuie sa ii raspund unui om care nu este presedintele Craiovei. Mie imi puneti credibilitatea la indoiala in fata unui om care va minte cand vine in studio, nu este presedinte, este onorific.

Omul probabil vrea sa iasa in fata cu scandaluri impotriva echipei noastre", a afirmat Reghecampf.

Marcel Popescu a acuzat, dupa derbiul dintre Steaua si CS U Craiova, ca a fost injurat si amenintat de Laurentiu Reghecampf.

Incidentul ar fi avut loc in zona mixta de la National Arena, in timp ce jucatorii si antrenorii celor doua formatii acordau interviurile obligatorii de la finalul meciurilor din Liga 1.

