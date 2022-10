Reghecampf, multumit de jocul inestetic al Stelei: Imi place

Laurentiu Reghecampf se declara multumit de jocul inestetic al echipei sale.

Tehnicianul vicecampioanei sustine ca ii place cum joaca elevii sai, singura nemultumire fiind jocul cu CFR Cluj, pierdut cu scorul de 1-2 la mijlocul acestei saptamani.

"Imi place cum joaca Steaua, echipa e pe primul loc. M-a nemultumit meciul cu CFR-ul, atitudinea jucatorilor, am fost deranjat ca nu am castigat aproape niciun duel unu contra unu, dar asta nu inseamna ca acum trebuie sa ramanem in trecut. Nu pot sa imi critic jucatorii, nu trebuie facut un capat de tara dupa doar o partida", a spus tehnicianul, citat de DigiSport.

In urma cu o saptamana, dupa o victorie chinuita impotriva codasei Poli Timisoara, acelasi Reghecampf sustinea ca echipa lui nu trebuie sa impresioneze pe nimeni prin joc daca reuseste sa castige punctele puse in joc.

Steaua va juca duminica seara, la Ploiesti, impotriva celor de la FC Voluntari, in etapa a 10-a a Ligii 1.