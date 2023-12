Reghecampf stie ce-i lipseste Stelei: Jucatori simt asta

Laurentiu Reghecampf, fost antrenor al Stelei, a analizat perioada slaba prin care trece echipa campioana, care nu se afla nici macar pe podimul Ligii I, dupa ce a pierdut meciul cu CFR Cluj, scor 0-2.

Antrenorul echipei bulgare Litex Loveci este de parere ca lipsa de experienta a lui Mirel Radoi si faptul ca nu poate fi antrenorul principal al echipei reprezinta motivul caderii jucatorilor din acest sezon.

Noi intariri la Steaua: Pe cine au pus ochii Becali si Radoi

"Eu in momentul in care am luat Steaua aveam deja o experienta in Divizia B, in prima liga... E foarte important cand treci de la cariera de jucator la cea de antrenor sa ai o perioada in care sa pregatesti mai mult o echipa. Nu e usor pentru Radoi cand nu poate sa-si conduca echipa. Jucatorii simt acest lucru.

Cred ca Mirel trece printr-o perioada foarte grea. Cred ca daca ar fi putut transmite echipei ceea ce gandeste ar fi avut mai mult succes. Sunt sigur ca anumiti jucatori profita de acest lucru, ca au mina libera. In primul rind, antrenorul principal trebuie sa transmita mesaje pentru echipa.

Una e sa traiasca meciul antrenorul principal si una e cand primesti mesajele de la secund. Cei care lucreaza in fotbal stiu despre ce vorbesc. Trebuie sa existe un sef, o ierarhie. Trebuie sa existe un sef, altfel exista o problema", a spus Reghecampf, la Dolce Sport.

Situatie teribila la Steaua: Radoi a pierdut patru jucatori de top

De asemenea, acesta sustine ca Steaua "e mult peste Astra", liderul campionatului: "La Astra sunt cativa jucatori de valoare. Acolo cred ca e mai mult munca lui Sumudica. Nu sunt mari fotbalisti acolo. Sunt cativa jucatori de exceptie. Nu poti sa compari ceea ce a facut Steaua si ceea ce a investit Steaua cu ce e la Astra".

In plus, antrenorul roman crede ca si fanii sunt derutati de actuala situatie: "Nu sunt obisnuiti cu ceea ce se intampla acum la echipa. Erau obisnuiti cu prezente in Champions League si Europa League. Acum e o situatie confuza, din toate punctele de vedere, iar acest lucru se vede si cand jucatorii intra pe teren".

Steaua Bucuresti se afla pe locul 4 in campionat, la 6 puncte de liderul Astra si la 5 de locul 7, primul sub linia celor care asigura calificarea in play-off.

