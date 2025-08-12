Foamete extremă în țara antrenorului Reghecampf: Copiii sunt piele și os, oamenii mănâncă hrană pentru animale

UNICEF spune că mulți copii din Sudan sunt piele și os FOTO UNICEF

O calamitate fără margini se petrece în Sudan, țară în care a ales să antreneze Laurențiu Reghecampf.

Antrenorul român Laurențiu Reghecampf a decis să accepte oferta de la Al Hilal Omdurman, o echipă din Sudan. Până aici, nimic neobișnuit, doar că Sudanul este măcinat de mai bine de doi ani de un război civil care a distrus țara între armata sudaneză și forțele paramilitare RSF.

Una dintre situațiile dramatice se regăsește în orașul sudanez el-Fasher.

ONU avertizează că familiile blocate în orașul sudanez el-Fasher riscă să moară de foame, scrie BBC.

Agenția pentru Alimentație a Națiunilor Unite (Programul Alimentar Mondial – PAM) a avertizat că familiile prinse în orașul sudanez el-Fasher, aflat sub asediu, se confruntă cu foamete extremă.

PAM a declarat că nu a putut livra alimente pe cale rutieră în acest oraș din regiunea Darfur de Vest de peste un an.

El-Fasher este înconjurat de forțele paramilitare RSF (Forțele de Sprijin Rapid) de aproape 16 luni, acestea încercând să preia controlul asupra orașului de la armata sudaneză.

Guvernatorul din Darfurul de Nord, Al-Hafiz Bakhit – aliat cu guvernul militar sudanez – a făcut un apel disperat pentru sprijin internațional, declarând că situația din el-Fasher este de nesuportat.

UNICEF a transmis la rândul său un avertisment, spunând că malnutriția este generalizată în întreaga țară, iar mulți copii sunt „piele și os”.

Datele ONU din iulie arată că 38% dintre copiii sub cinci ani din taberele pentru persoane refugiate din și din jurul el-Fasher suferă de malnutriție acută.

PAM spune că lipsa severă de alimente a dus la creșteri masive de prețuri, iar oamenii ajung să consume hrană pentru animale și resturi alimentare pentru a supraviețui.

Agenția nu a desemnat în mod direct partea responsabilă, însă RSF a tăiat rutele comerciale și a blocat liniile de aprovizionare către oraș.

