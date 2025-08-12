Foamete extremă în țara antrenorului Reghecampf: Copiii sunt piele și os, oamenii mănâncă hrană pentru animale

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 12 August 2025, ora 20:02
596 citiri
Foamete extremă în țara antrenorului Reghecampf: Copiii sunt piele și os, oamenii mănâncă hrană pentru animale
UNICEF spune că mulți copii din Sudan sunt piele și os FOTO UNICEF

O calamitate fără margini se petrece în Sudan, țară în care a ales să antreneze Laurențiu Reghecampf.

Antrenorul român Laurențiu Reghecampf a decis să accepte oferta de la Al Hilal Omdurman, o echipă din Sudan. Până aici, nimic neobișnuit, doar că Sudanul este măcinat de mai bine de doi ani de un război civil care a distrus țara între armata sudaneză și forțele paramilitare RSF.

Una dintre situațiile dramatice se regăsește în orașul sudanez el-Fasher.

ONU avertizează că familiile blocate în orașul sudanez el-Fasher riscă să moară de foame, scrie BBC.

Agenția pentru Alimentație a Națiunilor Unite (Programul Alimentar Mondial – PAM) a avertizat că familiile prinse în orașul sudanez el-Fasher, aflat sub asediu, se confruntă cu foamete extremă.

PAM a declarat că nu a putut livra alimente pe cale rutieră în acest oraș din regiunea Darfur de Vest de peste un an.

El-Fasher este înconjurat de forțele paramilitare RSF (Forțele de Sprijin Rapid) de aproape 16 luni, acestea încercând să preia controlul asupra orașului de la armata sudaneză.

Guvernatorul din Darfurul de Nord, Al-Hafiz Bakhit – aliat cu guvernul militar sudanez – a făcut un apel disperat pentru sprijin internațional, declarând că situația din el-Fasher este de nesuportat.

UNICEF a transmis la rândul său un avertisment, spunând că malnutriția este generalizată în întreaga țară, iar mulți copii sunt „piele și os”.

Datele ONU din iulie arată că 38% dintre copiii sub cinci ani din taberele pentru persoane refugiate din și din jurul el-Fasher suferă de malnutriție acută.

PAM spune că lipsa severă de alimente a dus la creșteri masive de prețuri, iar oamenii ajung să consume hrană pentru animale și resturi alimentare pentru a supraviețui.

Agenția nu a desemnat în mod direct partea responsabilă, însă RSF a tăiat rutele comerciale și a blocat liniile de aprovizionare către oraș.

Antrenorul român, desființat: "Am văzut-o pe asta cu prostul de Reghecampf. Absolut excepțională"
Antrenorul român, desființat: "Am văzut-o pe asta cu prostul de Reghecampf. Absolut excepțională"
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a fost prezentat oficial ca noul antrenor al lui Al‑Hilal Omdurman, una dintre cele mai titrate echipe din Sudan. Alegerea antrenorului a surprins. Țara...
Imagini fabuloase: cum a fost primit Laurențiu Reghecampf în Sudan, țară devastată de un război civil
Imagini fabuloase: cum a fost primit Laurențiu Reghecampf în Sudan, țară devastată de un război civil
Laurențiu Reghecampf a fost primit cu entuziasm în Sudan, sosind în țara africană sub privirile a numeroși fotografi și jurnaliști. Laurențiu Reghecampf a ajuns în Sudan pentru a...
#Laurentiu Reghecampf, #Sudan, #al hilal omdurman, #el fasher, #ONU, #UNICEF , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ar fi lovitura verii: 350.000.000Euro pentru Kylian Mbappe
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Ce pacat". A picat transferul lui Ianis Hagi
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Uluitor! Sportivul care a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial
  2. Foamete extremă în țara antrenorului Reghecampf: Copiii sunt piele și os, oamenii mănâncă hrană pentru animale
  3. Scandal uriaș la Galatasaray. Morata, atac dur la adresa conducerii echipei: „Există principii care nu trebuie încălcate niciodată.”
  4. Cine e fotbalistul din Liga 1 dat afară după doar patru meciuri
  5. Cornel Dinu n-a mai ieșit din casă de un an și jumătate: ”Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Sunt scârbit total”
  6. Cine e selecționerul care a demisionat după 15 ani pentru a antrena în liga a treia
  7. O nouă ”săgeată” a Rapidului către FCSB: ”Un singur club e ajutat”
  8. Românul pe care Edward Iordănescu l-a cerut la Legia. Nu e Ianis Hagi: „Trebuie să livreze”
  9. Răsturnare de situație. Ce vrea să facă Robert Lewandowski: ”El a spus că da”
  10. Apariția virală a lui Gigi Becali, pe stradă: ”Și, el, Șucu, se ia cu Hulk. Bă, te iei cu Hulk?”

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!