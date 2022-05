Va fi dat afară Reghecampf de la Craiova după eliminarea din Cupa României? Ce spune finanțatorul Mihai Rotaru: ”Trebuie să iei decizii”

Finanţatorul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, a declarat joi seară, la Digi Sport, că nu ia în calcul să discute cu alt antrenor atât timp cât Laurenţiu Reghecampf este sub contract.

"E foarte mare tristeţe, o decepţie foarte mare, în momentul în care pierzi ambele obiective în maniera asta. Ne apucăm de muncă, începând din seara asta. Nu am explicaţii după meci, văd totul ca un suporter. S-au gestionat destul de prost anumite situaţii în atac, prin Andrei Ivan, Markovic, Baiaram. Ca bani nu ne afectează, dar ca glorie da. Eu nu iau decizii la cald, nu începem să aruncăm cu păreri. Laurenţiu a început o treabă, trebuie să o continuăm. Vedem unde am greşit, pentru că am greşit cu toţii în acest sezon”, a spus Rotaru.

“Am mai avut discuţii şi cu cei din conducere, din staff, eu zic că trebuie în permanenţă să iei decizii. Nu trebuie să o lăsăm, hai că vedem. În momentul în care ceva merge prost, trebuie să iei decizii, dar nu la cald, nu sub imperiul sentimentelor.

Ei au spus la un moment dat că “hai să mergem, să lăsăm lucrurile să se liniştească”. Poate fi o decizie bună, dar nu este şi părerea mea. Nu însemnă că adevărul e de partea mea. De mâine, de poimâine trebuie să facem calculele.

N-a existat niciun obiectiv în contract (n.r. – cu Laurenţiu Reghecampf), dar obiectivele sunt cele impuse în cadrul grupului. Nu neapărat reziliem contractul dacă nu ne calificăm în finala Cupei sau în cupele europene.

Poate e vina noastră, a celor din partea administrativă. Sunt poveşti cu Mirel Rădoi. Nu înseamnă că Mirel Rădoi nu poate să fie noul antrenor, peste un an, peste o lună, peste trei ani. Nu luăm în calcul în acest moment şi nu e stilul nostru, să discutăm cu un alt antrenor cât timp avem antrenor", a mai afirmat el.

Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe s-a calificat, joi, în finala Cupei României, trecând în semifinale de Universitatea Craiova, deţinătoarea trofeului.

În tur, scorul a fost 2-1 pentru Sepsi, la Sfântu Gheorghe, iar joi seară, în retur, tot Sepsi s-a impus cu scorul de 1-0.

