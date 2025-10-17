Laurențiu Reghecampf, victorie mare contra ”Poliției”, pe stadionul unde, cu o zi înainte, au murit 4 oameni

Echipa sudaneză Al Hilal Omdurman, antrenată de românul Laurențiu Reghecampf, a învins echipa Kenya Police FC cu scorul de 1-0, vineri, în deplasare, în prima manșă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor Africii la fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de atacantul malian Adama Coulibaly (20). Al Hilal va fi gazdă în manșa secundă, programată pe 25 octombrie.

Câștigătoarea se va califica în grupele competiției, tragerea la sorți fiind programată pe 12 noiembrie.

Meciul din Kenya s-a disputat cu porțile închise și a stat sub semnul incertitudinii până în ultimul moment.

Cu o zi înainte, pe stadionul ”Nyayo“ din Nairobi, patru persoane și-au pierdut viața după ce poliția a tras focuri de armă și a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea adunată pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului prim-ministru Raila Odinga, decedat la 15 octombrie, la 80 de ani.

