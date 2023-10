Fosta iubită a lui Ion Țiriac, anunț important: "Nu putem să stăm unul fără celălalt și decât să ne chinuim, mai bine ne iubim"

Mulatra Laurette, despre care s-a spus că ar fi avut o relație cu Ion Țiriac, după ce au fost surprinși împreună pe Litoral, s-a împăcat cu fostul iubit fotbalist.

Ea și Magaye Gueye (33 de ani), fostul atacant al celor de la Dinamo București, au anunțat că s-au despărțit la finalul anului 2022, însă acum au revenit asupra deciziei.

”Da, relația merge mai departe pentru că am ajuns la concluzia că nu putem să stăm unul fără celălalt și decât să ne chinuim, mai bine ne iubim.

Am fost cu Magaye la Disney, mi-a făcut o surpriză pentru că fratele lui lucrează la Disney, fratele lui e manager de restaurant, și m-am dus, nu am plătit, m-am plimbat toată ziua, am mâncat și gratis. Foarte frumos”, a povestit Laurette, în cadrul unei emisiuni TV, citată de Spynews.

Laurette și-a încercat norocul în afaceri și a deschis un salon de masaj pentru care a căutat sprijin financiar inclusiv la ”Imperiul Leilor”.

Afacerea nu a avut succes, drept pentru care ea a căutat o altă metodă prin care să facă bani, și a ales varianta de a-și deschide cont pe OnlyFans, site destinat adulților.

Pentru a intra în intimitatea ei, amatorii de senzații tari trebuie să plătească lunar 20 de dolari.

”Contul de OnlyFans l-am făcut din pură curiozitate, eu nu postez poze indecente, sunt poze absolut normale, nimic vulgar, nimic ieșit din comun”, a spus Laurette pentru Spynews.ro.

Susține că este prietenă cu Ion Țiriac

După ce s-a vehiculat că Ion Țiriac ar fi ajutat-o cu o mașină de 100.000 euro pentru noul clip, Laurette a explicat natura relației ei cu milionarul român.

”Este adevărat că domnul Ion Țiriac m-a ajutat pentru filmarea noului meu videoclip cu mașini din parcul său auto și îi mulțumesc pe această cale, pentru că atunci când am nevoie de ajutor, niciodată nu evită să mi-l ofere.

Mi-a oferit pentru videoclip o mașină puternică, frumoasă și foarte specială. Este o relație frumoasă de prietenie! Este un gentleman, un om puternic, cu simțul umorului și foarte sufletist, dincolo de imaginea de om puternic”, a declarat bruneta pentru ciao.ro

