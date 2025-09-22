Restul Lumii, peste Europa. Cum s-a încheiat turneul inventat de Roger Federer

Restul Lumii a câștigat Laver Cup FOTO Laver Cup

Echipa Restului Lumii a câştigat Laver Cup pentru a treia oară, după ce a învins echipa Europei, graţie victoriei finale a lui Taylor Fritz împotriva lui Alexander Zverev.

Fritz, numărul 5 mondial, care a jucat pe teren propriu la San Francisco, a fost marele artizan al succesului echipei mondiale, cu victoria sa împotriva numărului 3 mondial Alexander Zverev, după ce îl învinsese deja sâmbătă pe numărul 1 mondial, Carlos Alcaraz.

Conduşi cu 9-3 sâmbătă seara, europenii căpitanului Yannick Noah au reuşit să menţină suspansul duminică. În timp ce fiecare meci din ultima zi valora trei puncte, Alcaraz şi Casper Ruud au câştigat la dublu în faţa lui Reilly Opelka şi Alex Michelsen, scor 7-6 (7/4), 6-1.

Australianul Alex De Minaur l-a învins apoi pe Jakub Mensik cu 6-3, 6-4, aducând echipa Restului Lumii la un pas de victorie, înainte ca Alcaraz să menţină Europa în joc în faţa lui Francisco Cerundolo cu 6-2, 6-1.

Dar Fritz a fost din nou imperial împotriva lui Zverev, cu 6-3, 7-6 (7/4), pentru un scor final de 15-9, permiţând echipei Restului Lumii, condusă pentru prima dată de Andre Agassi, să depăşească cele 13 puncte necesare pentru a fi încoronată campioană a turneului fondat de Roger Federer.

Clasamentul evenimentului rămâne dominat de echipa europeană, cu cinci victorii în cele opt ediţii disputate de la inaugurarea sa în 2017. Turneul se va disputa la Londra anul viitor.

