Lavinia Pîrva, declarație emoționantă pentru Ștefan Bănică de ziua lui: „Omul care m-a învățat să iubesc și să simt viața în toate culorile ei”

Ștefan Bănică are un mariaj fericit cu Lavinia Pîrva. FOTO: Instagram/Lavinia Pîrva

Pe 18 octombrie, Ștefan Bănică a împlinit 58 de ani, iar soția lui, Lavinia Pîrva, i-a făcut o surpriză care a topit inimile fanilor.

Artista a postat pe Instagram un clip video dintr-o vacanță romantică, însoțit de un mesaj plin de emoție și recunoștință.

„Astăzi este despre tine… ✨ Omul care aduce bucurie în viața mea ca soț, tată și prieten, și care încântă inimile oamenilor prin arta sa. Cel care m-a învățat să iubesc, să cresc și să simt viața în toate culorile ei. La mulți ani, iubitul meu! ❤️ Te iubesc”, a scris Lavinia Pîrva, iar mesajul ei a strâns mii de aprecieri în doar câteva ore.

Fanii au fost impresionați de cuvintele Laviniei și s-au grăbit să lase comentarii pline de drag: „La mulți ani, Ștefan Bănică! Să ne trăiești mulți ani fericiți!!!😍😍”, „La mulți ani sănătoși, fericiți și frumoși alături de cei dragi sufletului tău!”.

Gestul artistei vine ca o confirmare a legăturii puternice dintre ea și celebrul cântăreț. Deși preferă discreția atunci când vine vorba de viața personală, cei doi nu ezită să-și arate afecțiunea în momentele importante. Recent, Lavinia Pîrva a fost invitată în podcastul lui Teo Trandafir, unde a vorbit atât despre carieră, cât și despre viața de familie. Ea și Ștefan Bănică au împreună un băiețel, Alexandru, care a împlinit 6 ani în luna mai. Micuțul pare deja mândru de faima tatălui său, iar Lavinia a povestit amuzată cum acesta profită de orice ocazie ca să spună cine este.

„Am fost la înot de curând și era o doamnă cu un copil mic, nu o cunoștea pe doamna respectivă și Alexandru s-a oprit și pur și simplu: Ați cumpărat bilete la tatăl meu? L-ați văzut pe afiș?. Eu eram: Alexandru, haide…. Și el: Mama, stai puțin! Este concertul, trebuie să vă cumpărați bilete, că nu vor mai fi”, a povestit artista râzând.

Lavinia a spus că băiețelul are o personalitate deschisă și se mândrește cu faptul că este fiul celebrului artist. „Este foarte mândru. Și eu i-am explicat: Mama, e foarte frumos că ești mândru și e normal, dar uneori e bine să fim mai discreți...”, a mai spus cântăreața, care recunoaște că a renunțat să-l mai oprească atunci când se prezintă ca „Alexandru Bănică”.

