Soția lui Ștefan Bănică, siluetă impecabilă la 37 de ani! Lavinia Pârva s-a pozat la piscină FOTO

Lavinia Pârva este o prezență discretă în viața publică, de când a devenit soția lui Ștefan Bănică jr, alături de care trăiește de 11 ani.

Frumoasa brunetă este mama unui băiețel de trei ani, însă, chiar și la aproape 38 de ani, are un fizic de invidiat.

Lavinia s-a aflat în vacanță în Bulgaria, la un resort de lux, unde s-a fotografiat la piscină.

Artista a reveit de curând și în activitatea muzicală. „Mi-am început activitatea profesională de o lună și sunt neașteptat de bine cu agenda, pentru că am dat drumul la proiectul ăsta cu muzică balcanică. Îl începusem eu înainte de pandemie, dar am lăsat-o un pic mai ușor, iar acum am revenit în forță. Am avut spectacole și s-a umplut agenda. Nunți, botezuri, cumetrii, pentru că românilor le place să se distreze și noi cântăm muzică balcanică. Gata, am început treaba”, a declarat soția lui Ștefan Bănică Jr.

