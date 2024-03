Cristian Popescu Piedone cere demisia Laviniei Șandru din PUSL: "Astfel de oameni nu au ce căuta în partidul nostru"

Cristian Popescu Piedone, președintele executiv al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), îi cere Laviniei Șandru să demisoneze din partid. Jurnalista era responsabilă cu departamentul de comunicare al PUSL.

"PUSL nu are nevoie de toți infiltrații și oameni care ne dau nouă sfaturi despre cum să facem politică. Îi cer demisia imediat din Partidul Umanist Social-Liberal. Astfel de oameni nu au ce căuta în partidul nostru", a declarat Cristian Popescu Piedone la Antena CNN.

Lavinia Șandru a fost în trecut și parlamentar PDL, în 2005 Traian Băsescu i-a cerut să părăsească formațiunea politică.

Motivele neînțelegerilor din PUSL ar fi strategia de comunicare pe care jurnalista a adoptat-o în contextul în care Cristian Popescu Piedone și-a anunțat deja candidatura pentru Primăria Capitalei.

Despre cel mai recent sondaj făcut public de Nicușor Dan, Cristian Popescu Piedone spune că este un tertip din partea actualului primar pentru a capta atenția alegătorilor nehotărâți.

"Sondajul ăsta, otrăvit şi hoţ, publicat de Nicuşor Dan, este un sondaj extrem de măsluit. Eu am campanii cât are el ani de viaţă. Nu poate să îmi spună mie într-un sondaj că alianţa AER- Partidul Verde are 3,9% şi AUR are 4,1%.

Este imposibil! 2. Vor să pună presiune pe electoratul nehotărât. Vor ca sondajul lui Nicuşor Dan să fie o capcană, o intoxicare întinsă bucureştenilor", a spus Cristian Popescu Piedone.

