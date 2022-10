Lavinia Sandru: Il asteptam si pe Dan Diaconescu in UNPR - Interviu

Vicepresedintele UNPR Lavinia Sandru a vorbit intr-un interviu acordat Ziare.com despre motivele pentru care a decis PIN sa se alature progresistilor, despre sprijinul pe care i-l acorda lui Dan Diaconescu si despre Romania anului 2012.

Lavinia Sandru ne-a spus ca a decis sa se alature UNPR dupa ce a constatat ca "Oprea este un om pentru care respectarea cuvantului dat este un principiu de la care nu face rabat niciodata".

Aceasta a mai declarat ca asteapta ca si Partidul Poporului, condus de Dan Diaconescu, sa se alature UNPR in acest proiect.

Lavinia Sandru a mai spus ca in 2012 romanii vor avea parte de ceva nou si neasteptat.

De ce ati ales ca PIN sa se alature UNPR?

Este, desigur, mai mult decat o simpla alaturare: am decis sa impartasim aceeasi identitate politica si sa contruim o formatiune solida. Ne-au legat asemanarile doctrinare dintre partidele noastre, ca si sustinerea cauzei interesului national. UNPR s-a nascut, cred, tocmai din aceasta necesitate de a sprijini eforturile privind iesirea din criza si reformarea statului.

Dincolo de aceste considerente principiale, pot spune ca relatiile profesionale, pe care le-am avut anterior cu liderii UNPR, au constituit o baza a increderii in colaborarea noastra prezenta. Cine nu apreciaza calitatile de diplomat ale lui Cristian Diaconescu?

Impreuna cu Marian Sarbu am facut Legea mamelor. Fara el, aceasta lege nu ar fi existat. De-a lungul timpului, am putut sa constat ca Gabriel Oprea este un om pentru care respectarea cuvantului dat este un principiu de la care nu face rabat niciodata. Cand ia o hotarare, merge pana la capat si, mai ales, nu-si lasa partenerii la greu. Cu Gabriel Oprea nu ti-e teama ca ai putea sa te trezesti singur pe campul de lupta.

De ce ati ales sa fiti in tabara lui Traian Basescu, dupa ce l-ati criticat ani la randul si el a avut cuvinte grele la adresa dumneavoastra?

De ce-ar trebui ca fiecare sa fie inclus intr-o tabara anume? Aceasta logica este, pentru mine, de neinteles. Eu cred ca, totusi, in politica trebuie sa ai stomacul tare si sa rezisti, inclusiv declaratiilor neplacute venite din partea unor oameni importanti. Daca sunt astazi in politica, este pentru ca am stiut sa-mi apar convingerile si, de asemenea, pentru ca am gasit oameni care sa creada in aceleasi lucruri ca si mine.

Cred in continuare ca dreptatea sociala, solidaritatea si dezvoltarea durabila sunt principii politice esentiale, care, o data aplicate, vor schimba in bine viata romanilor. Pot spune ca am gasit la UNPR parteneri interesati de aplicarea acestor principii.

Au aparut informatii ca PIN se va alipi Partidului Poporului. De ce ati renuntat?

Nu e vorba de a renunta. Eu am fost alaturi de Dan Diaconescu atunci cand partidul lui nu era inregistrat si parea ca exista anumite piedici pentru ca el si sustinatorii sai sa se poata manifesta politic. Dupa parerea mea, i se facea o nedreptate.

L-am sprijinit cat am putut si acum il asteptam in UNPR, in cea mai importanta constructie politica de stanga din Romania.

Veti candida in 2012 pentru un fotoliu de parlamentar?

E prea devreme sa vorbim despre asta.

Cate posturi de parlamentari credeti ca veti obtine la alegerile din 2012?

Aceasta va depinde, dupa cum stiti, de mai multi factori, cum ar fi numarul de parlamentari admis pentru viitoarea legislatura. Vom obtine, in orice caz, atatea posturi cate sunt necesare pentru ca partidul nostru sa aiba un cuvant important de spus in politica urmatorilor ani. Tot ce pot sa spun acum este ca, potrivit datelor pe care le detinem, UNPR va castiga, la viitoarele alegeri, un procent situat intre 10 si 15%.

Isi propune UNPR sa aduca, in continuare, in propria formatiune, parlamentari ai USL?

Tinta noastra, a celor de la UNPR, este electoratul, caruia avem sa-i propunem un proiect politic de centru-stanga. Oamenii au nevoie de o noua speranta, iar partidul nostru le poate oferi aceasta speranta. UNPR este un partid deschis catre toti cei care vor sa faca politica si nu demagogie. Ii includ aici pe actualii parlamentari, pe primari, pe tinerii profesionisti, pe intelectuali, adica pe toti aceia care vor sa puna umarul la constructia Romaniei.

Este foarte usor sa stai pe margine si sa critici. Cei care inteleg insa ca Romania are nevoie de ei, nu mai pot sta deoparte. Caci asta inseamna sa tradezi Romania. Si, ca sa lamurim o data pentru totdeauna povestea cu tradarile: se tot spune ca UNPR a tradat PSD. Dar, va intreb, PSD nu a tradat Romania, rupand, in 2009, Pactul care trebuia sa asigure o guvernare stabila intr-o perioada de criza? UNPR a tradat PSD. E-n regula.

Aceasta s-a intamplat pentru ca PSD a tradat Romania. Nu putem vorbi de tradare decat cand ne referim la Romania. Un grup de oameni politici care pleaca dintr-un partid ca sa puna bazeze unui proiect politic ce urmeaza sa asigure stabilitate tarii lor se numesc patrioti nu tradatori. Le recomand celor care mai acuza UNPR de tradare sa citeasca intai cateva carti de teorie politica, pentru ca tot e o perioada mai linistita, si apoi sa vorbeasca.

Ce masuri ale PIN vor fi incluse si propuse ca initiative legislative de grupul UNPR?

Am prezentat un material ceva mai laborios de propuneri. Unele au fost deja adoptate si vor face parte din programul de guvernare al UNPR. Este vorba, in primul rand, de proiecte care acopera dimensiunea ecologista, reprezentata, pana acum, de PIN. Un alt domeniu cu relevanta il reprezinta participarea Romaniei la procesul de dezbatere si de decizie european. Cred ca implicarea noastra in problematica europeana este deficitara; ea este, in orice caz, sub nivelul celei de-a saptea tari din Uniunea Europeana.

Ce greseli majore a facut Guvernul Boc in 2011? Dar partidele politice?

Toti facem greseli. Nu aceasta este ideea acum. Dupa cum stiti, am fost destul de critica si am criticat cand a fost cazul. Acum insa e momentul sa arat ca nu sunt buna doar sa critic, ci si sa construiesc. Am o expertiza in domeniul social-ecologiei, pe care vreu si trebuie sa o pun in aplicare, in acest moment in care Romania are nevoie de oameni politici responsabili si nu de demagogi.

E foarte usor sa crititi fara sa dai nicio solutie si fara sa arati ce se poate pune in loc. Sunt putini oameni in Romania - o spun fara sa vreau sa ma impaunez- care sa fi fost implicati in mai multe proiecte ecologiste decat mine, iar ecologia va reusi sa gaseasca solutii, in urmatoarea perioda, la toate provocarile cu care se confrunta intreaga societate contemporana.

Ce schimbari credeti ca va aduce in Romania acordul de guvernanta fiscala din UE?

Sa vedem, mai intai, daca acest acord va ramane in vigoare sau se va schimba in urmatoarea perioada. Din punctul meu de vedere, asa cum se prezinta lucrurile acum, s-a facut un pas inainte in asigurarea functionalitatii UE. Pentru ca UE a fost gandit ca un proiect functional. Desigur, acordul va da apa la moara celor care susutin ca deficitul democratic in UE a crescut.

Il putem reduce insa prin intarirea democratiilor din statele membre. Din acest punct de vedere, un nou acord european va trece, pana la urma, dincolo de zona economica si fiscala, dobandind o dimensiune politica forte. Mi-am sustinut de doctoratul in stiinte politice cu teza "Deficitul de democratie la nivelul Uniunii Europene" si va rog sa ma credeti ca, atunci cand vine vorba de proiectul european si de democratia europeana, stiu ce vorbesc.

Cum vedeti Romania politica in 2012? Dar, dupa alegeri, care credeti ca va fi raportul de forte pe scena politica din Romania?

Ma astept ca 2012 sa fie un an al responsabilitatii, si asta mai mult ca oricand; anul in care demagogia politica va da faliment. Nu va asteptati sa vedeti repetandu-se povestile din anii electorali anteriori. Va fi ceva nou, ceva neasteptat. Sunt convinsa ca mi-am ales bine partenerii si ca, impreuna, vom reusi sa le oferim romanilor un proiect viabil.