Lazar (PSD) cere demiterea lui Preda si Lazaroiu pentru declaratiile la adresa PSD

Secretarul executiv al PSD Marius Lazar i-a solicitat, vineri, presedintelui Traian Basescu, prin intermediul unui comunicat de presa, sa ii demita pe consilierii prezidentiali Cristian Preda si Sebastian Lazaroiu, pe motiv ca ar fi facut declaratii "iresponsabile si impertinente" la adresa PSD.

"Declaratiile consilierilor prezidentiali Lazaroiu si Preda, referitoare la cine si ce are de pierdut sau de castigat in PSD, la cat de bun sau de rau este liderul Mircea Geoana sunt iresponsabile si impertinente. Ele ne arata, fara dubii, ca Palatul Cotroceni se transforma, pe zi ce trece, intr-o veritabila crescatorie de taurasi, care au ca principala sarcina de serviciu sa vada rosu in fata ochilor", sustine Lazar, intr-un comunicat remis NewsIn.

"Daca Romania ar fi o republica guvernata de practici, valori si mentalitati europene, presedintele Traian Basescu ar trebui de urgenta sa-i sanctioneze sau chiar sa-i demita pe cei doi consilieri, prea repede corupti din punct de vedere moral de o demnitate efemera", subliniaza el.

Lazar il indemna pe Traian Basescu sa aiba "onoarea minima de a se delimita public de aceste declaratii iresponsabile si de a aborda cu responsabilitate politica macar ultimii 2 ani ai mandatului sau".

Ads

Social-democratul sustine ca PSD este "cel mai important partid parlamentar, cu un suport public in evidenta consolidare" si ca afirmatiile facute de cei doi consilieri ii vor face rau lui Basescu.

Consilierul prezidential Cristian Preda a declarat joi ca presedintele Basescu nu-l va numi pe Mircea Geoana premier daca motiunea de cenzura va trece si ca exista posibilitatea ca seful statului sa aleaga pentru aceasta functie o persoana care nu face parte din Parlament.

La randul sau, Sebastian Lazaroiu a declarat ca asa-numitul grup reformist, care a pus la cale planul motiunii de cenzura, este format din toti cei nemultumiti "de politica de aliante a lui Geoana-Hrebenciuc-Iliescu".