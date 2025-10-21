Lazaroiu: Votul in cazul Ridzi, "catastrofal" pentru PD-L

Consilierul prezidential Sebastian Lazaroiu sustine ca votul de respingere a extinderii urmaririi penale a Monicai Iacob Ridzi e "catastrofal" pentru PD-L si ca va pune intr-o lumina proasta Romania in viitorul raport pe Justitie al Comisiei Europene.

"Este evident catastrofal pentru PD-L, pentru ca PD-L si-a facut un stindard din lupta impotriva coruptiei, a pledat, cand era in Opozitie, de-atatea ori pentru ridicarea neconditionata a imunitatii. Sigur, e vorba de o imunitate la cercetarea penala. Toata lumea a fost de acord si ei au pledat cand erau in Opozitie ca Parlamentul nu trebuie sa fie un scut pentru nici un parlamentar, ca sa se prezinte in fata procurorilor", a declarat Lazaroiu pentru Radio France International.

Consilierul prezidential a declarat si ca acest caz ne va costa in evaluarile Comisiei Europene din ianuarie.

"Raportul de tara va fi mai putin placut pentru Romania", a adaugat Lazaroiu.

In opinia sa, "PDL-ul pierde un important ascendent moral si in acest moment se situeaza in linie cu PSD, care a fost partidul care in ultimii ani s-a opus vehement anchetarii unor fosti ministri de-ai sai, unor fosti prim-ministri, cum e cazul domnului Nastase".

Ads