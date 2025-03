Sebastian Lazaroiu: Boc a renuntat la mine, nu Basescu

Sebastian Lazaroiu, fost ministru al Muncii, a vorbit luni seara despre remanierea sa, sustinand ca premierul Emil Boc a fost cel care a renuntat la el, nu presedintele Traian Basescu.

"Mi-au spus ca in interviul dat cu cateva zile inainte am criticat PDL-ul. Am fost confuz, pentru ca nu mi-am amintit sa fi facut asta. Nu vreau sa fac speculatii, dar a fost un alt motiv in spatele demiterii mele", a declarat Sebastian Lazaroiu, la B1 TV.

"Presedintele niciodata nu va refuza sa semneze o revocare, e inutil. Premierul e cel care conduce Guvernul si nu poate sa accepte un om in echipa, daca el nu se intelege cu omul respectiv", a precizat Lazaroiu, explicand astfel ca premierul Emil Boc a fost cel care a decis remanierea sa, nu presedintele Traian Basescu.

Intrebat daca nu ar fi fost normal sa fie anuntat ca este remaniat intr-o discutie tete-a-tete, Lazaroiu a marturisit ca se putea si mai rau.

"Puteam sa aflu din presa. Am primit telefonul si dupa jumatate de ora s-a anuntat oficial. Deci am fost anuntat inainte", a declarat Sebastian Lazaroiu.

Acesta sustine ca, dupa ce a plecat de la Ministerul Muncii, a avut optiunea de a se intoarce in consultanta sau de a se intoarce in politica si adauga ca este "mai tentat de a doua varianta".

"Cand m-am dus la Ministerul Muncii nu m-am dus pentru bani, pentru functie, pentru nimic. Aveam o apasare ca vorbesc, vorbesc, si nu se intampla nimic, am zis ca pentru mine e sansa sa ma implic, sa nu mai stau in tribune, pentru ca in tribune e usor sa vorbesti, optiunea mea e sa fiu in arena, nu in tribune", spune fostul ministru al Muncii.

"PDL nu are puterea sa comunice"

Sebastian Lazaroiu a adaugat ca Guvernul Boc are o problema serioasa de comunicare si ca in Executiv exista persoane carora "le este teama" sa vorbeasca si ofera astfel sansa Opozitiei sa se manifeste in media.

"Marea problema a acestui Guvern a fost comunicarea, inca din 2009. Pentru ca sunt comunicatori slabi multi, unii nu cred si nu ies sa sustina lucruri pe care nu le cred, exista si o anumita teama, eu cand am plecat de la Ministerul Muncii, au vazut asta si au spus: omul asta a criticat partidul si a fost revocat", a spus Lazaroiu.

Fostul consilier prezidential a adaugat ca in Romania exista electorat de dreapta si o puternica sustinere pentru masurile de dreapta ale Guvernarii, care ar fi de peste 50%, si a precizat ca oamenii au inteles ca povestea "cu statul social e doar un basm". Lazaroiu adauga insa ca PDL "nu mai are puterea sa comunice", dupa ce "s-a erodat foarte mult la guvernare".

In ceea ce priveste aparitia de partide noi, Sebastian Lazaroiu sustine ca este o situatie inevitabila si adauga ca Partidul Poporului, al lui Dan Diaconescu, "raspunde nevoii electoratului de a se amagi".

