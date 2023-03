Lazaroiu mareste salariile, cu bagheta fermecata a PDL (Opinii)

Ministrul Muncii a aparut la televizor ca sa ne anunte ca am indurat cu bine taierile salariale de 25% si impozitarea pensiilor. Drept urmare, mai primim cateva resturi drept recompensa.

Dumnealui crede sincer ca ne vom alege cu o marire de salariu. Dar nu acum. Poate dupa 1 ianuarie 2012, ca tot e an electoral. Si daca se va putea, cat mai aproape de campania electorala. Corect este sa aiba ambele parti de castigat. Partidul iubit de ministru, dar si cetatenii, multumiti ca mai iau cateva firimituri din painea care le-a fost luata de sub nas.

Ce l-a surprins pe Sebastian Lazaroiu cu adevarat a fost faptul ca romanii au suportat cum se cuvine masurile de austeritate, care le-au fost bagate pe gat. Dupa parerea domnului ministru, demonstratiile de strada nu au fost chiar teribile si violente.

Asa cum ne asteptam, guvernantii au stat si s-au uitat pe geam si au vazut ca poporul nu este chiar atat de nemultumit, daca tot nu au mers prea multi la greva si nu au fost nici prea violenti. Chiar si delegatia FMI, ne mai spune fostul consilier prezidential, a fost uimita de primirea masurilor de austeritate de catre romani.

Ministrul Lazaroiu pare un personaj de basm, desprins dintr-o Romanie ireala. Ar avea loc intr-un partid precum Alba ca Zapada, partid a carui aparitie o preconiza nu demult. Dumnealui joaca acum rolul unui pitic care are o bagheta fermecata (metaforic vorbind) si scoate din urechi banii luati de presedinte de la bugetari.

Bagheta domnului Lazaroiu lucreaza in procente si simte foarte bine momentul in care trebuie sa fie o bagheta populista. O bagheta care sa multumeasca masele si sa satisfaca in apropirea alegerilor.

Raul necesar cu care au fost pedepsiti bugetarii este aproape de incheiere. A fost un rau necesar doar pentru unii care sunt mai usor de pacalit si care pot face fata cu bine unei perioade de austeritate.

Anumite sectoare bugetare nu au suferit deloc. Asa cum a vrut sa zica si domnul Lazaroiu, daca nu ne era bine, ieseam la demonstratii adevarate in strada, nu la dansul Pinguinului.

